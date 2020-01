Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Das Kundencenter der Schwedter Wohnbauten GmbH zeigt gerade eine Ausstellung. Sie gibt mit Fotografien und reichlich Faktenmaterial einen Einblick in die 60jährige Geschichte des Unternehmens. Die Schwedter Wohnbauten GmbH war als kommunale Wohnungsgesellschaft am 1. Januar 1960 gegründet worden.

Zwölf Mitarbeiter gab es in dieser Anfangszeit, als Schwedt noch von den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges gezeichnet war. Wohnungen waren damals eine Mangelware. 451 volkseigene Wohnungen gehörten zum Bestand der kommunalen Gesellschaft. 1973 wurde sie in VEB Gebäudewirtschaft umbenannt und verwaltete schon mehr als 6000 Wohnungen.

Daran erinnerte Geschäftsführerin Maren Schmidt bei der Eröffnung der Ausstellung, zu der Wegbegleiter gekommen waren, die die Geschichte der Wohnbauten GmbH miterlebt haben. Zu ihnen gehörte Altbürgermeister Peter Schauer, der 1993 die Umwandlung des VEB Gebäudewirtschaft in eine GmbH mit vorangetrieben hat. Zu Spitzenzeiten des Volkseigenen Betriebes, nämlich 1988, gehörten12 000 Wohnungen zum Bestand. Diese mussten in das Eigentum der jungen GmbH überführt werden. Das war ein komplizierter Prozess in einer Zeit, in der Gesetzeslagen nicht immer eindeutig waren.

Abriss in Größenordnungen

"Die damaligen Geschäftsführer meisterten eine unglaubliche Herausforderung. Viele Schwedter waren einfach weggezogen, Wohnungen standen in vielen Größenordnungen leer. Das Unternehmen fuhr eine Doppelstrategie von Abriss und Sanierung", sagte Maren Schmidt. "Heute sind wir in der ganzen Bundesrepublik wahrscheinlich die Profis, was Abriss und Wiederaufbau betrifft."

Das Unternehmen verwaltet heute 8800 Wohnungen, jede vierte davon ist mit einem Aufzug zu erreichen. Außerdem sind Wohnungen nicht nur saniert und modernisiert worden, sondern 440 völlig neue Quartiere entstanden. 77 Prozent des Bestandes sind mit Rauchwarnmeldern ausgestattet.

Bürgermeister Jürgen Polzehl sagte bei der Ausstellungseröffnung: "Die Entwicklung der Wohnbauten GmbH ist eng mit der Entwicklung von Schwedt verbunden. Gäste bescheinigen uns eine moderne, grüne Stadt."

Info: Wer Erinnerungen an die frühe Wohnbautenzeit hat, ob als Handwerker oder Mieter, der kann seine Erlebnisse dem Museum erzählen (03332 23460).