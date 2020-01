Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Mit sechs Sitzungen, Kinderfasching und Rosenmontags-Verstaltung feiern die Premnitzer Karnevalisten die 40. Saison. Ihr Motto lautet am 18. und 25. Januar, am 1., 8., 15. und 22. Februar sowie zum Kinderfasching am 16. Februar und am Rosenmontag, 24. Februar - "Zum 40. Mal, mit Lärm und Radau erklingt es in Premnitz gleich 3 x Helau!" Die Veranstaltungen finden im Gasthaus Retorte statt. Tickets können über die Homepage des PCC reserviert werden.

Der Rathenower Carnevals Club lädt ins Havlerestaurant Schwedendamm ein, jeweils um 19.11 Uhr. Die Veranstaltungen finden am 15. und 22. Februar statt. Zusätzlich wird am 20. Februar die Weiberfastnacht gefeiert. Tickets sind noch für den 15. Februar u.a. bei Augenoptik Fischer GbR Berliner Str. 2a, unter 03385/512796, erhältlich.

Der Buckower Carnevalsverein feiert am 8., 15. und 22. Februar ausgelassen zu "Runter vom Sofa, rein in den Saal. Willkommen beim Buckower Carneval!" und lädt am 20. Februar zur Weiberfastnacht sowie am 16. Februar zum Seniorenfasching in sein Vereinshaus ein.

Die Garlitzer Narren feiern in Stechow - in der Gaststätte und Pension "Stadt Rathenow". Dort heißt es: "Hier feiern wir Konfetti-frei mit jeder Menge Spaß dabei", jeweils am 15., 22. und 29. Februar ab 19.30 Uhr.

Die Friesacker bringen den Karneval unter dem Motto "Wir düsen heut im Sauseschritt, einmal Weltraum und zurück" ins Ländchen Rhinow - am 18. Januar sind sie in Rhinow, am 25. Januar in Königshorst. Am 31. Januar heißt es in Friesack "Damensitzung". Die Prunksitzungen finden am 15. und 22. Februar in der Mensa des OSZ in Friesack statt. Hinzu kommen Seniorenkarneval am 23. Februar und Rosenmontag-Veranstaltung am 24. Februar.

Der Pessiner Carneval Club erwartet sein närrisches Publikum in der Gaststätte "Pessiner Luch". Gefeiert wird dort am 15. und 22. Februar jeweils ab 20.00 Uhr. Am 16. Februar ist um 14.00 Uhr Seniorenkarneval. Am 28. Februar ist Weiberfastnacht und am 29. Februar Fremdensitzung (jeweils ab 20.00 Uhr). Am 1. März ab 15.00 Uhr ist Kinderfasching. Am 7. März ist noch eine Auswärtsabendveranstaltung in Paulinenaue, in Onkel Walters Scheune, im Angebot. Los geht es dort um 20.00 Uhr. Tickets können unter 033237/858950 reserviert werden.