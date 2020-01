Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) "Ich hatte Angst, dass mir die Ideen ausgehen, aber mir fällt andauernd Neues ein", erzählt Guido Schütz, der im 20. Bestehensjahr des Marienbades sein zweites Jahr als dessen Marketingleiter vollenden wird. Im April 2018 war er ins Bad-Team gekommen, hat vieles auf den Prüfstand gehievt. Hauptziel: Den Abwärtstrend bei den Besucherzahlen umkehren. Recht kontinuierlich war sie seit dem Rekordjahr 2007 mit 372.438 Besucher auf 294.376 im Jahr 2017 gesackt. Schützes Ideen zahlten sich schnell aus. Bereits 2018 stieg die Gästezahl auf 302.590, plus weitere 10.000 in 2019.

Sein Erfolgsrezept beschreibt er im Marketingplan 2020 recht simpel: "Es galt alte Muster aufzubrechen und eingetretene Pfade zu verlassen, nicht erfolgreiche Maßnahmen über Bord zu werfen und Neues auszuprobieren." Für das Marienbad gelte es, sein Profil als Sport- und Familienbad zu schärfen. 50 Aquafitnesskurse pro Woche mit etwa 600 Teilnehmern sprechen für sich, legen allerdings auch eine weitere Idee nah: "Ein Therapiebecken wäre mein Traum. Das würde das Spaßbad entlasten und Babyschwimmen ermöglichen", ist Schütz überzeugt. Brandenburg könne und müsse in Anbetracht der Konkurrenz im Umland – bald auch im nahen Werder (Havel) – im Bereich Gesundheitsvorsorge, Wellness und Sauna weiter punkten und die Angebote für jüngere Semester ausbauen. Schütz scheut sich nicht davor, Probleme klar zu benennen: "Der Saunabereich ist lieblos gestaltet und die 20 Jahre haben sichtbar ihre Spuren hinterlassen. Ohne weitere bedeutende Investitionen und Ideen wird sich die Besucherzahl hier kaum nennenswert erhöhen lassen." Tatsächlich ist man von den 62.115 Saunagängern im Jahr 2004 weit entfernt – gut 35.000 waren es 2019. Leicht zulegen konnten Schwimmhalle sowie Freibad und das Funbad sogar ein Plus von fast 13.000 Besuchern verbuchen.

Die 50-Meter-Schwimmhalle mit Cabrio-Dach sieht Guido Schütz als klaren Wettbewerbsvorteil, ebenso die moderate Preisgestaltung des Marienbades. Bei der Tageskarte (16,40 Euro) ist im Umfeld nur die Altmark-Oase Stendal (15,00) günstiger. In Luckenwalde zahlt man 19,50 Euro, im Nemo Magdeburg und blue Potsdam 24,00 Euro, in der Steintherme Bad Belzig 28,00 Euro.

Die Besucherzahlen weiter erhöhen, will Schütz durch "Verbesserung des Vorhandenen, Erweiterung des Angebotes und effektives Marketing." So wird am äußeren und inneren Erscheinungsbild gefeilt, am Kommunizieren der Alleinstellungsmerkmale und Vorteile gearbeitet, das Angebot an Aktionen und Events erweitert, Stammkundenpflege betrieben und die Neukundengewinnung forciert. Dabei wird nun auch auf neue Medien gesetzt, was sich mit einer Zunahme der Abonnenten und Follower bei Instagram, Twitter & Co auszahlt. Ziel ist die intensive Interaktion mit den Kunden und die weitere Verbesserung der durchschnittlichen Google-Kunden-Bewertung (2019 von 4,1 auf 4,2).

Der auf Smartphones und Tablets angepasste Online-Auftritt zahlt sich mit einer beinahen Verdopplung der Seitenaufrufe auf, wobei sich laut Schütz zeige, dass allgemeine Informationen zum Marienbad am häufigsten abgerufen werden, weswegen auf der Seite Preise und Öffnungszeiten die Informationen nun auch in Englisch, Französisch, Spanisch und Russisch hinterlegt seien.

Abgesehen davon, dass das Marienbad neuerdings zu den über 150 "CITY SCHEXS"-Partnern zählt, werden noch weit mehr Karten ausgespielt – zum Beispiel als Gutscheinaktionen "2 für 1" und "Paukerwochen", als aufladbare Geldwertkarte und Bonus-Sauna-Karte, als 400-fach eingelöster Familienpass-Gutschein und zum Einlösen einer Plüschfigur für den neuen Balli-Kids-Klub. Letzterer wurde im Jahr 2018 für Kinder zwischen 4 bis 12 Jahren ins Leben gerufen, erfreut sich mit über 250 Mitgliedern großer Beliebtheit. Die Kinder erhalten diverse Vorteile wie die kostenlose Mitgliedschaft, einen Mitgliedsausweis, freien Eintritt zu "Balli-Kids-Klub-Partys" und zum Geburtstag, ein Geburtstags- und ein Begrüßungsgeschenk. Dazu gibt’s das Maskottchen "Balli" als Plüschfigur.

Ausgebaut werden konnte die Bindung von Firmen durch Gesundheitsmanagement, wobei Unternehmen E.ON, BDL, Riva, MEBRA und Percurana ihren Mitarbeitern sportliche Betätigung im Marienbad ermöglichen.

Zur Spielwiese für Ideen wurde der Veranstaltungsflyer, der mit monatlichen Partys für Kinder, dem langen Sauna-Abend sowie dem "Ladies first!"-Damensauna, der Meerjungfrauen-Schule, Unterwasser-Fotoshootings, Slackline-Events und Rutschmeisterschaften aufwartet. So auch 2020 – dem 20. Geburtsjahr des Marienbades. Schütz: "Eine Reihe von Veranstaltungen soll diesen Geburtstag über das ganze Jahr begleiten, wobei die zentrale Jubiläumsveranstaltung am Sonntag, den 1. März 2020, stattfinden wird. Sodann folgen immer am 20. des Monats Aktionen."

Wünsche des Jubilars gebe es diverse: Neue Sitzmöbel im Foyerbereich und in den Umkleiden, frei zugängliches W-LAN, ein Fußgängerüberweg, Erneuerung der Lüftungsanlagen und des Kassensystems (inkl. Schlösser für freie Schrankwahl)... "Wie gesagt, Ideen gehen uns nicht aus", beteuert Marketingchef Guido Schütz.