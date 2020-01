Marco Marschall

9 (MOZ) Es ist 9.30 Uhr – das Signal zum Unterrichtsbeginn ertönt. Nach knapp 20 Jahren will ich das erste Mal wieder die Schulbank drücken und komme zu spät. Na, super. Am Eingang der Grund- und Oberschule von Finowfurt nimmt mich ein Schüler in Empfang und geleitet mich bis zum Raum 106. Die Tür steht offen und bleibt es während des Unterrichts heute auch. Klar. Es ist Tag der offenen Tür an der Schorfheider Einrichtung, die sich derzeit wie alle Schulen Eltern und potenziellen Schützlingen präsentiert. Die Goethe-Schule, die Oberbarnimschulen und die Karl-Sellheim-­Schule in Eberswalde laden an diesem Sonnabend ein.

In Finowfurt fällt der Tag auf einen Freitag. Die Besucher, das gehört seit Jahren zum Konzept, sollen live in den Unterricht hineinschnuppern können. Im Raum 106 steht Direktor Torsten Tappert (53) persönlich vor der Klasse. Philosophie, genauer das Thema Gerechtigkeit steht auf dem Stundenplan. Tappert vertritt einen Kollegen, der sich gerade mit Schülern im Skilager befindet. Normalerweise unterrichtet der Chef der Schule Informatik und Politik. Auch für ihn ist das Lehren bei offener Tür neu. Der Mann, der bereits eine Gesamt-schule in Eisenhüttenstadt und auch ein Gymnasium in Niedersachsen geleitet hatte, ist seit vergangenem Jahr in Finowfurt tätig. Er trägt weißes Hemd und schwarzen Anzug. Das Jackett sei für ihn Arbeitskleidung, untenrum dürfe es im Unterrichtsalltag auch mal Jeans sein.

Hinten im Raum sind noch Plätze frei. Der Lehrer beginnt mit einer persönlichen Geschichte. Im Zug war er einem Freund begegnet, der ihn vor der Wende zum Widerstand gegen das DDR-Regime aufgerufen hatte. "Ich hatte keinen Arsch in der Hose", sagt Tappert. Er war zu jenem Zeitpunkt gerade Lehrer geworden, hatte eine Familie gegründet. Beim späteren Aufeinandertreffen im Zug ging es dem Freund, der immer gekämpft hatte, schlecht. Alles war schiefgegangen. Tappert, der ihn damals nicht unterstützt hatte, ging es hingegen ausgesprochen gut. "Ist das nicht ungerecht?", habe er sich damals gefragt.

Justitia und Platon

Mit dieser Anekdote leitet Tappert über zum Unrechtsempfinden von Schülern, mit dem er häufiger konfrontiert werde und fragt die 9. Klasse, was sie als ungerecht empfindet. Die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern wird genannt, Mobbing und die Bestrafung aller, wenn einer etwas falsch gemacht hat. Eine Schülerin in der ersten Reihe findet sogar alles ungerecht.

Justitia und Platon sollen im Folgenden eine Rolle spielen. Mit dem Whiteboard wird der technische Fortschritt im Klassenraum erlebbar. Powerpoint und Youtube-Videos sollen bei der Klärung des Gerechtigkeitsbegriffes unterstützen. Es geht um Verantwortung, das Recht des Stärkeren und um Staat. Immer wieder blicken Gäste der Schule interessiert durch die Tür. Lotsen erklären ihnen, was unterrichtet wird. Auch die Türen der gegenüberliegenden Räume stehen offen. Besucher können beim Englisch-Unterricht Mäuschen spielen und die richtige Schreibweise von Vokabeln und Redewendungen mitnehmen. Im Raum daneben: Mathe – Schüler sollen das Volumen von Zylindern berechnen.

"Keine Show", betont der Schulleiter später, der das Angebot nicht als Teil eines Konkurrenzkampfes unter Schulen verstanden wissen möchte. Er spricht von Wettbewerb. "Eltern sollen wissen, was wir können". Entgegen Prognosen seien genug Schüler da. 512 sind es aktuell in Finowfurt. Um sie kümmern sich 53 Lehrkräfte.