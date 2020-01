Manfred Lutzens

Brandenburg Aufmerksame BRAWO-Leser haben es sicherlich bemerkt, dass die Kurstraße 7 in den Beiträgen zur Geschichte des "Brandenburger Anzeigers" am 24. November und 1. Dezember 2019 sowie am vergangenen Sonntag mehrmals erwähnt wurde. Aber auch aus architektonischer Sicht bietet es sich an, diesem Haus gewissermaßen unsere Referenz zu erweisen.Ist doch das markante, zweigeschossige Gebäude mit seiner schönen Barockfront immer wieder einen Blick wert. Es überstand alle Stürme der Zeitepochen, blieb unserem Brandenburg erhalten. Genau 290 Jahren liegen nunmehr zurück, dass es der Ratskämmerer Johann Christophorus Bätcke errichten ließ. Und das in einer der ältesten Straßen der Neustadt, die schon bei ihrer Gründung 1196 exakt im Entwurf mit vorgesehen war. Seitdem verbindet sie in leicht gekrümmtem Bogen die Hauptstraße mit dem Steintor. Allerdings zunächst als K u h straße bezeichnet. Denn hier wurden dereinst von den Ackerbürgern die Schwarz-Weiß-Gefleckten zu den außerhalb der damaligen Stadtmauern sich weithin erstreckenden Wiesen und Weideflächen entlang getrieben.Zurück zum besagten Haus Kurstraße 7. "Seine Schauseite verkörpert", wie Heimatforscher Friedrich Grasow (1881 - 1958) in einem von ihm verfaßten Beitrag erläuterte, "den schlichten preußischen Barockstil". Dementsprechend angepaßt war das über dem Toreingang installierte Firmenschild des "Anzeigers", zugleich ließ es die Form des mittelalterlichen Gewerkes wieder aufleben. Schlossermeister Paul Mentzel hatte 1933 dazu einen aus dem Stadtbauamt stammenden Entwurf mit handwerklichem Können bestens umgesetzt.Neben anderen "Hinguckern" an der Fassade blieb über dem breiten mit seinen beiden eisernen Radabweisern ein prächtig gestaltetes Oberlichtgitte bis heute erhalten. Diese gelungene Arbeit besteht aus schmiedeeisernen Blätterranken mit dazwischen gestellten kleinen menschlichen Gestalten. Es zeigt uns in der Mitte vor einem Blumengewinde ein schrägstehendes "B", das an den eingangs bereits erwähnten Bätcke als Erbauer des Grundstücks erinnern soll. Später ging dies in den Besitz seines Sohnes Karl Friedrich über, der Justizbürgermeister beider Städte Brandenburgs sowie Richter der Altstadt war. Bis 1789 wechselten noch zweimal die Eigentümer des Hauses, ehe es dann der Schornsteinfegermeister Johann Gottfried Bröse (siehe auch BRAWO vom 15. Dezember 2019) für gut ein Jahrzehnt gekauft hatte. Danach brach gewissermaßen ein neues Zeitalter für die Kurstraße 7 an.Da nämlich - im Jahr 1800 - wurde das Gebäudeensemble von dem Buchdrucker Andreas Friedrich Leich aus Stettin gekauft. Er siedelte mit einer kleinen, schon im 17. Jahrhundert gegründeten Druckerei aus der hiesigen Brüderstraße in das gerade erworbene Haus um. Es sollte der Grundstein für die in der Folgezeit sich so imposant entwickelnde Firma sein. Ein Magdeburger namens Hessenland bzw. danach seine Witwe führten zunächst den Betrieb, ehe schließlich 1809 dort der von der städtischen Armenkommission herausgegebene "Anzeiger" als ein dünnes Blättchen erschien . Die alte, zum Drucken anfangs genutzte Kniehebelpresse blieb bis kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges als stummer Zeuge der Gründerzeit in diesem Unternehmen bestens erhalten.Jacob Justus Wiesike, ein Sohn des Weingroßhändlers in der Plauer Straße, erwarb dann 1816 Druck und Verlag für 5000 Taler. Im oberen Stockwerk der Kurstraße 7 wohnten damals "angesehene Persönlichkeiten" als Mieter. So der hiesige Polizeidirektor, Kriegs- und Domänenrat Bergmann, der 1809 bei der Kurmärkischen Regierung um die Genehmigung zur Herausgabe eines Wochenblattes ersucht hatte. Nach ihm zog kein Geringerer als General Karl Friedrich von Hirschfeld ein. Er war Kommandant der gemeinsam mit den Kosaken gegen Napoleons Heer kämpfende preußische Landwehr und ging im "Treffen" (Gefecht) von Hagelberg 1813 als Sieger hervor.Werfen wir nochmals kurz einen Blick auf die Fassade des so bedeutenden Barockhauses in der Kurstraße. Sein Giebeldreieck zeigt als bildnerischen Schmuck eine Gruppe von Putten mit Instrumenten, die der Wissenschaft dienen. So steht in der Mitte ein Knabe an einer Erdkugel und mißt mit dem Zirkel Éntfernungen ab. Daneben ist ein Kind dargestellt, das auf einem Zeichenblatt eine Büste wiedergeben will. Zudem entdeckt der aufmerksame Betrachter einen weiteren Knaben, der mittels Fernrohr zum Himmel blickt. Erfreulich, dass das während des Krieges unzerstört gebliebene, dann aber bald enteignete Wohnhaus vor dem zu DDR-Zeiten einsetzenden Verfall gerettet werden konnte. Nach der Revolution im Spätherbst 89 ermöglichten private Initiativen (Falko Jäger) sowie nun für den Denkmalschutz eingestellte Mittel letztendlich eine umfassende Restaurierung dieser so geschichtsträchtigen Kurstraße 7, wo Sowjetes Anfang Mai 1945 im Hausflur unvermittelt Verlagsleiter Friedrich Cramer festgenommen hatten. Er sollte sein geliebtes Haus nie wiedersehen, kam im berüchtigten Speziallager Ketschendorf um. Als Mieter zog neben anderen dann für einige Zeit die Familie des Pfarrers Kurt Schubert von St. Katharinen ein. Er war nach Kriegsende sogar vorübergehend Stadtrat für Grünanlagen und Friedhofswesen). Später wohnten hier u.a. die Familien des Drogisten Josef Poesdorf sowie des Friseurmeisters Otto Hein und zudem einige hiesige Schauspielerinnen. Da, wo einst der "Brandenburger Anzeiger" seine Geschäftsstelle hatte, fand fortan die staatliche DEWAG-Werbung - inklusive Litfaßsäulen-Dienst - ihren Sitz (heute Domizil der Verbraucherzentrale).Teile der im April 45 beim Bombenabwurf unversehrt gebliebenen Hofgebäude wurden zuerst von der Holzpantinenfirma Kranich, dann von der Bettfedernreinigung Schreiber genutzt. Und die "Anzeiger"-Expedition mit ihrem Ausgang zur Wollenweberstraße diente Fachbereichen des hiesigen Wasser- und auch des Gaswerkes. Indes erwiesen sich die Trümmer des weitgehend in Schutt und Asche gelegten Zeitungshauses für die heranwachsenden Jungen aus der benachbarten Kurstraße 8 noch bis 1953/54 gar als ein "traumhafter" Abenteuer-Spielplatz.Das alles blieb den Passanten damals weitgehend unbekannt. Aber die weitgehend neue, alte Pracht des Barockhauses Kurstraße 7 kann inzwischen wieder von jedermann bewundert werden.