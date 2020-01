Wiebke Wollek

Glienicke Dass Boris Gaffling, der 2005 die mobile Tanzschule Idea gegründet hatte, eine Vorliebe für große Events hat, zeigte sich schon wenige Jahre später bei der ersten großen Gala-Veranstaltung: Alle Gruppen durften zeigen, was sie tänzerisch drauf haben. In diesem Jahr wurde besonders groß aufgefahren: Am Sonnabend gab es schließlich das 15-jährige Bestehen zu feiern – mit Moderatorin Diana Richter im glitzernder schwarzer Abendrobe, einem aufwendigen Catering und insgesamt 60 Helfern im Organisationsteam. Im Rampenlicht bewegten sich abwechselnd in verschiedenen Gruppen insgesamt 150 Kursteilnehmer und einige ihrer Trainer.

Seit neun Jahren tanzt die 16-jährige Jasmin aus Glienicke Zumba und Streetdance und hat damit schon viele öffentliche Auftritte hingelegt. Doch Lampenfieber kurz vor der Show kommt trotzdem auf, auch bei ihrer Freundin Alica aus Schildow, die ebenfalls zu den "Black Tear Drops" gehört. "Eine Weile vor dem Auftritt geht es noch. Aber wenn man dann hinter Bühne steht, ist man doch aufgeregt", berichtet die 16-Jährige. "Wenn jemand einen Tipp gegen Lampenfieber hat, würde ich den gerne wissen", scherzt Alica.

Während hauptsächlich Mädchen und junge Frauen zu den Akteuren zählen, präsentieren sich auch zwei Gruppen, die ausschließlich aus Jungen bestehen. Mit ihrer Breakdance-Performance zeigen die "Colorbreaker" in knallbunten T-Shirts dem Publikum, dass sie den Mädchen in nichts nachstehen. "Es ist wirklich ein Augenschmaus, diese vielen fitten und gesunden Tänzer zu sehen, die mit Herzblut und Leidenschaft bei der Sache sind", schwärmt Moderatorin Diana Richter und meint damit nicht nur die Jungen, sondern alle Teilnehmer der Gala. "Man sieht, dass alle Spaß an der Bewegung haben."

Auch Boris Gaffling findet: "Es ist jedes Jahr wieder ein bewegender Moment. Wir sind alle ganz aufgeregt und voller Erwartungen", sagt der Fitnesstrainer und Inhaber der Tanzschule. Die Veranstaltung wird von der Gemeinde bezuschusst, der Eintritt ist kostenfrei.

Bürgermeister Günther Oberlack (FDP) begrüßt die Tänzer zusammen mit dem Gemeindevertreter Uwe Klein (SPD). "Nicht nur gemeinsam zur Schule zu gehen oder zu arbeiten, sondern in der Freizeit etwas zusammen zu machen – das ist es doch, was Gesellschaft ausmacht. Das unterstützen wir gerne", erklärt Klein.

Nicht nur Kinder und Erwachsene aus Glienicke besuchen regelmäßig die Tanzschule Idea. Auch aus den umliegenden Gemeinden, wie Hohen Neuendorf, Hennigsdorf, Velten und Oberkrämer fahren die Kursteilnehmer Woche für Woche nach Glienicke. Sechs Trainer zählte Boris Gaffling bislang zu seinem Team. Seit diesem Jahr ist eine siebente Kollegin dazugekommen. Besonders stolz sind die Trainer auf den großen Anteil der jungen Hip Hop- und Breakdance-Teilnehmer.

Die Tanzgala ist traditionell die erste große Veranstaltung des Jahres in Glienicke. Die Halle, die Platz für 400 Besucher bietet, ist an diesem Sonnabend restlos gefüllt.