Bärbel Kraemer

Brück Die historische Ansicht der Bahnhofstraße in Brück erinnert an jene Zeit, als die Anwohner rechts und links der Fahrbahn noch keine Brücker, sondern vielmehr Rottstocker Einwohner waren. Erst seit 1952 sind beide Orte zu einem Gemeinwesen vereinigt.

Die alte Postkarte entstand Ende der 1920er Jahre und wurde im September 1932 mit der Post befördert.

Der Empfänger der Ansichtskarte lebte wiederum in Berlin. Der Kartenschreiber, Heinz Karzek, teilt ihm mit: "Lieber Karl. Ich sende Dir hier vom Wohnort meines Bruders, bei dem ich drei Tage zu Besuch weile, freundschaftliche Grüße. Kommst du auch kommenden Sonntag mit in den Sportpalast? Vielleicht kommst du Sonnabend mal rum zu mir. Mit freundlichem Gruß an deine Eltern." Ob Karl und Heinz letztendlich gemeinsam im Sportpalast waren, bleibt an dieser Stelle ein Geheimnis.

Der sich in unmittelbarer Nachbarschaft befindliche Bahnhof, der ursprünglich auch auf Rottstocker Gemarkung gebaut wurde, war ausschlaggebend für die Benennung der Straße, die zuvor Belziger Straße hieß.

Die Bebauung mit Ein- und Zweifamilienhäusern entstand in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ackerland und Kiefernwald wurden zu Bauparzellen umgewandelt.