Brandenburg an der Havel Die Gilde der Stadtführer lädt unter dem Titel "Mauern, Sagen und Geschichte(n)" am Sonnabend, 25. Januar, zu einem zweistündigen Spaziergang durch die Altstadt ein. Treffpunkt ist vor der Gotthardtkirche um 10 Uhr. Das Ziel befindet sich in den Räumlichkeiten der Fouqué-Bibliothek am Altstadt Markt, wo das bekannteste Märchen eines in Brandenburg geborenen Dichters vorgestellt wird.

Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Der Preis beträgt 8 Euro, inklusive Heißgetränk am Ziel. Kinder bis 12 Jahre können kostenfrei an der Führung teilnehmen.