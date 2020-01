LIsa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) In der Bal-Folk-Szene sind Jan Budweis und Wolfgang Meyering bekannt – erst seit Kurzem treten sie zu zweit auf und am 1. Februar sind sie zu Gast in Frankfurt. "Das sind tolle Typen, die ich schon lange kenne", freut sich Thomas Strauch, Organisator des Festivals "Folk am Fluss". Zum 16. Mal lädt er dazu vom 30. Januar bis 1. Februar ein.

Wer noch nie dabei war und erst einmal schauen will, ob er sich auf die Musik einlassen kann, ist am Donnerstag, 30. Januar, in die Darstellbar eingeladen. Bei freiem Eintritt macht Milan Augustiani ab 20 Uhr "Gute-Laune-Folkmusik". Vor etwa acht Jahren war er schon einmal bei "Folk am Fluss" dabei. Ungefähr um 21.30 Uhr schließt sich eine Folksession an – ebenfalls kostenlos. "Mein Tipp: Gehen Sie da mal gucken, und wenn es was ist, kommen Sie gerne auch an den anderen Tagen", so Festival-Ideengeber Thomas Strauch.

Der Freitag, 31. Januar, sei für alle geeignet, die der Musik eher passiv zuhören wollen. Im Theater des Lachens tritt um 19.30 Uhr das Harfenduo Zirla auf. Inka & The Neighbors, die bei der ersten oder zweiten Ausgabe des Festivals schon einmal dabei waren, stehen dann ab 21 Uhr auf der Bühne.

Der finale Festivaltag beginnt um 11 Uhr mit einem Folkbrunch in der vor einigen Monaten eröffneten Kulturmanufaktur Gerstenberg (Kuma). Das Motto: gemeinsam speisen, singen und schwelgen. Bis 14 Uhr dauern Kaffee, Klatsch und Folkmusik.

Danach kommen alle, die sich bewegen wollen, auf ihre Kosten. Denn in der Kuma schließt sich um 15 Uhr der Tanzworkshop "Geigenrabatz und Tanzvergnügen" an, für alle, die Bal Folk ausprobieren oder einfach nur tanzen wollen. Um 19.30 Uhr spielen Budweis & Meyering Tanzbares. Den Abschluss macht die Familie Gerstenberg, also Thomas Strauch und seine beiden Freunde René Pütsch und Marcus Fabian, mit Bal Folk ab 21.30 Uhr. Eine abschließende Folksession beginnt etwa um 23 Uhr.

Veranstaltungsorte: Donnerstag Darstellbar, Platz der Einheit 1; Freitag Theater des Lachens, Ziegelstraße 31; Samstag Kulturmanufaktur Gerstenberg, Ziegelstraße 28A