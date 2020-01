Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Ein Unbekannter versetzt derzeit die Anwohner der Neuruppiner Junckerstraße in Angst: Am Wochenende ist dort schon wieder ein Feuer gelegt worden.

Am Sonntagmorgen gegen 1.19 Uhr wurden der Polizei zwei brennende Mülltonnen neben einem Firmengebäude an der Junckerstraße gemeldet. Die Feuerwehr kam schnell zum Einsatz und löschte die Flammen. Durch den Brand wurden die Fassade und drei Fenster des Hauses beschädigt. Die Polizei leitete die Fahndung nach dem Brandstifter ein. Ein Kriminaltechniker konnte Spuren sichern. Personen seien nicht in Gefahr gewesen, da es sich um ein reines Bürogebäude handelt.

Die Polizei geht davon aus, dass es einen Zusammenhang mit weiteren Brandstiftungen entlang der Junckerstraße gibt – auch wenn nicht immer dasselbe Haus betroffen war. Erst am vergangenen Donnerstag musste die Feuerwehr ausrücken, weil es in einem Mehrfamilienhaus an der Junckerstraße gebrannt hat. Gegen 22.45 Uhr waren die Flammen im Keller des Gebäudes bemerkt worden. Ein Palettenstapel war in Brand gesetzt worden. Dadurch sind auch diverse Kabel an der Kellerdecke in Mitleidenschaft gezogen worden. Alle Anwohner mussten das Haus verlassen. Sie kamen zeitweise im Seniorenheim nebenan unter und konnten nach zwei Stunden wieder in ihre Wohnungen.

In der Nacht zum 8. Januar hatte es die ersten Brandstiftungen an der Junckerstraße gegeben: Erst hatte gegen 20.50 Uhr ein Müllcontainer in Flammen gestanden. Kurz nach Mitternacht hatte dann eine brennende Papiertonne Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen.