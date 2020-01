Marco Winkler

Hennigsdorf (MOZ) Noch immer ermittelt die Polizei zur Brandursache. Klar ist mittlerweile, dass es sich bei der 54-jährigen Frau, die bei einem Wohnungsbrand in Hennigsdorf ums Leben kam, um die Mieterin handelt.

Zum Brand kam es in der Nacht zu Sonnabend in einem Mehrfamilienhaus an der Alsdorfer Straße. Eine Wohnung im obersten Geschoss stand in Flammen. "In der Brandwohnung haben wir eine tote Person aufgefunden", informierte der Lagedienstleiter aus Eberswalde. Die Polizei hielt sich anfangs mit Vermutungen zurück. Nun ist klar: Bei der toten Frau handelt es sich um die Mieterin der Wohnung.

Die Feuerwehr war mit fast 70 Kameraden im Einsatz. Erst am Sonnabendvormittag konnte der Einsatzort an die Polizei übergeben werden. Zu einem Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen ist es nicht gekommen. Ein 43–jähriger Polizeibeamter erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde ambulant behandelt, teilt die Polizei am Sonntag mit.

In der Nacht zu Sonnabend mussten der entsprechende und der benachbarten Aufgang im Zuge der Brandbekämpfung evakuiert werden. Mehr als 30 Bewohner waren betroffen. Zwischen 14 und 15 Uhr, so die Polizei, konnten die Mieter am Sonnabend wieder in ihre Wohnungen. "Den 33 betroffenen Bewohnern wurde ein Linienbus für den vorübergehenden Aufenthalt zur Verfügung gestellt", so Dienstgruppenleiter Martin Tölg.

Die Brandursache ist noch unklar. "Im Ergebnis der kriminaltechnischen Untersuchung konnte sie bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden", heißt es. Ein Einwirken von außen schloss die Polizei am Sonnabend aus.