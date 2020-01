Christian Heinig

Werneuchen (MOZ) Ein Brand in einer Auto-Werkstatt in Werneuchen hat am Samstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Insgesamt 38 Kräfte waren daran beteiligt. "Wir wussten nicht genau, wie groß das Feuer ist, deshalb haben wir zunächst auch das angrenzende Gebäude räumen lassen", so Feuerwehr-Chef Rayk Miekley. Betroffen davon waren neben Anwohnern auch Gäste des italienischen Restaurants "Villa Toskana" an der Freienwalder Straße.

Um 21.18 Uhr hatten Nachbarn den Flammenschein in der KfZ-Bude entdeckt und Alarm geschlagen. Da die Werneuchener Kräfte gerade ihre Jahreshauptversammlung abhielten, sprangen die Ortswehren in Seefeld-Löhme, Krummensee und Schönfeld ein. Zudem wurde sicherheitshalber eine Drehleiter aus Altlandsberg angefordert.

Am Ende waren die zahlreichen Kräfte aber nicht nötig. "Es gab nur ein kleines Feuer in einer Ecke der Werkstatt", so Miekley. "Wir konnten es schnell löschen."

Fahrzeuge wurden nicht beschädigt, Anwohner und Restaurantgäste konnten bald wieder ins Haus. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.