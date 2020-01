BRAWO

Brandenburg an der Havel Endlich ist es soweit. Das fünfte Buch aus der Reihe Zwiegespräch mit Gott des deutschen Schriftstellers und Lesebühnenautors Ahne ist erschienen, vollgeschrieben von Ahne und Gott, mit Dialogen über ihn und die Welt und natürlich spielt auch alles andere eine Rolle, welches uns in den letzten Jahren bewegen tat: Klimakatastrophe, Me-too-Debatte, Donald Trump und 60 Jahre Dosenravioli, um mal willkürlich einiges heraus zu greifen. Oft ist es lustig, manchmal melancholisch, immer sehr intelligent und aus Papier, also die Seiten, des Buches. Und natürlich gehen die beiden auch auf Tournee, um den Menschen ihr Werk näher zu bringen. Nächster Stopp ist am Samstag, 25. Januar, ab 20 Uhr der Gelbe Salon des Fontane Klubs. Dafür hat Ahne eine versprochen: Es wird gesungen. Und zwar ohne dass auch nur ein einziges Instrument dazu erklingt. Geh nich? Geht doch!

Wer sich selbst davon überzeugen möchte: Karten sind für 17,50, ermäßigt 14,20 Euro im Verkauf unter www.event-theater.de sowie an allen bekannten Vorverkauffstellen zu haben. An der Abendkasse kostet der Eintritt 20, bzw. ermäßigt 17 Euro.