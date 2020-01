Holger Rudolph

Neuruppin Zu 393 Einsätzen rückte Neuruppins Feuerwehr 2019 aus. Grund genug für Karsten Haacke, stellvertretender Führer des 1. Löschzuges, am Freitagabend bei der Jahresdienstversammlung in der Hauptwache von einem eher ruhigen Jahr zu sprechen. 2018 hatten die ehrenamtlichen Brandbekämpfer noch 451 Einsätze zu verbuchen. Doch auch 2019 habe die gesamte Palette des Wissens gefordert.

Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) stand noch unter dem Eindruck des Großeinsatzes vom Donnerstagabend in der Junckerstraße, wo es in einem Keller gebrannt hatte. Er lobte, dass "binnen kürzester Zeit 35 ehrenamtliche Kameraden vor Ort waren, um gefährdete Menschen aus ihren Wohnungen zu retten". Einmal mehr habe sich ausgezahlt, dass die Stadt Neuruppin in den zurückliegenden 15 Jahren eine zweistellige Millionensumme in die Feuerwehr investiert habe.

Wolfgang Hohenwald, der 2019 als Kreisbrandmeister in den Ruhestand verabschiedet worden war, erinnerte an das Ausstehen einer dringend nötigen Investition: "Ich hoffe, dass die neue größere Feuerhauptwache weiterhin in Sichtweite bleibt. Sie ist einfach notwendig."

Sehr viel Lob gab es vom Ehrenvorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes, dem früheren Kreisbrandmeister Karl-Heinz Köppen. Er fragte: "Wer ist mehr als ein Feuerwehrmann?" Kaum jemand sonst stehe nachts um 2 oder 3 Uhr in Windeseile auf, um schnell zum Einsatzort zu gelangen, beginne seine hauptberufliche Arbeit kurz darauf am Morgen vielleicht eine halbe Stunde später und müsse sich dann dafür vom Chef beschimpfen lassen. Derart viel Uneigennutz sei etwas ganz Besonderes. Köppens Fazit: "Neuruppin hat eine gesunde Feuerwehr-Familie."

14 Wehrfrauen und -männer haben sich im zurückliegenden Jahr qualifiziert und wurden am Freitag befördert. Stark besetzt ist auch die Jugendwehr, in welcher sich 38 Kinder und Jugendliche auf ihre spätere Tätigkeit in der Feuerwehr vorbereiten.