Maren Fuhrmann

Oranienburg Im pinkfarbenen Neonlicht und im passenden Glitzerkleid steht Sabine Brand am Sonnabend im Kultursaal des Oranienwerks. Was für ein Auftritt! Vergessen ist bei ihrem Erscheinen die lange Schlange am Buffet, das gesellige Anstoßen mit Bier und Wein. Die Brand zieht Blicke und Konzentration auf sich. "Ich kenne sie bis jetzt nur aus dem Fernsehen. Heute Abend lasse ich mich überraschen", so eine Zuschauerin. "Ich bin gespannt."

Mit ihrem Saxofon heizt sie direkt zu Beginn ihres Auftrittes die Stimmung an, die Menschen jubeln – ab diesem Moment gewinnt sie das Publikum endgültig für sich. "Ich mag ihren Rhythmus, ihr Taktgefühl. Das ist gute Musik", meint Hartmut Goral aus Velten,. Er lässt zusammen mit seiner Frau Gundula den Tag musikalisch ausklingen.

Sabine Brand nutzt anfangs die Gelegenheit, um das vergangene Jahr zu loben und an die Künstler zu erinnern, die es in der Wendezeit nicht einfach hatten. Besonders erwähnt sie hierbei, wie bedeutsam der Mauerfall für sie war. Das vergangene Jahr mit allen schlechten und guten Momenten möchte sie zusammen mit den Gästen feiern – daraufhin startet erneut die Musik und die Ostsongs begleiten die Gäste durch den Abend. "Wir sind gute Freunde von ihr und finden ihre Musik wirklich gut", erzählen Karin und Matthias Bronewski, natürlich ein wenig befangen, aber dennoch ehrlichen Herzens. Auch Ronald Wolff ist ein guter Bekannter von ihr. "Ich mag ihre Musik, aber vor allem ihre Art."

Sabine Brands Natürlichkeit sowie ihr energiegeladener Auftritt stecken an. Da die Texte bei vielen schon bekannt sind, singen sie natürlich mit, eigene Erinnerungen schwingen mit. Andere lauschen still. Die Melodien und ihre dazu passenden Tanzschritte laden schnell ein, ebenfalls zu tanzen; zu Beginn bewegt sich der Kopf, später der ganze Körper. Eines scheint klar: Wer die Brand erstmals sieht, fühlt sich nach dem Glitzerkleid-Auftritt in Oranienburg auch als guter Freund von ihr.