Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Von wegen, weiße Jungs bringen’s nicht. Nachhaltig - bis heute - hat vor nunmehr knapp 21 Jahren ein gewisser Marshall Bruce Mathers III das Gegenteil bewiesen. Als Eminem veröffentlichte er sein erstes Album bei einem Major. Und "The Slim Shady LP" schlug ein wie eine Bombe. Kein Geringerer als Dr. Dre hatte seinerzeit den damals 26-jährigen wasserstoffblondierten Rapper aus Detroit unter seine Fittiche genommen. Das Erstlingswerk des Neulings war wenige Jahre zuvor noch untergegangen. Danach allerdings machte sich der weiße Junge vor allem durch seine Live-Auftritte einen Namen. Und sein Alter Ego, Slim Shady, erlangte ein wenig Berühmtheit in der Rap-Szene. Denn hinter der Maske eines anderen konnte Eminem so richtig vom Leder ziehen. Als begnadeter Reimkünstler, mit Gespür für Themen und deren teils überzogene und ironische Darstellung, fand er eine Sprache, die neu und explosiv selbst für gestandene Rap-Fans war. Der Rest ist Geschichte. Eminem gehört zu den erfolgreichsten Rappern überhaupt, sein Major-Debüt wird unter den 500 besten Alben aller Zeiten geführt. Zum 20. Jubiläum ist er mit dem alten Kumpel Dr. Dre nochmal ins Studio gegangen und hat die 20 Tracks des Originals einer Frischzellenkur unterzogen. Dazu spendierte man zehn weitere Stücke als Bonustracks, Raritäten, A Capellas, Freestyles und Instrumentals, die zum Abschluss der 20-Jahres-Feierlichkeiten auf schwerem Vinyl in einem Tripple-Centerfold erschienen sind.

Ein dreiviertel Kilo Eminem sind eine Hausnummer, der Sound erst Recht. Mit trockenem Punch verlassen die Bässe die Schallwandler, die je nach Hochwertigkeit der Kette eine enorm breite Bühne abbilden. Während die Raps gewohnt stakkatomäßg aus der Mitte geschossen kommen, spielt sich bis weit in die Ränder viel hörenswertes Beiwerk ab. Mag sein, dass Eminem damit weniger rau rüberkommt, aber hey, wir haben die 20er. Auch die Fans sind älter geworden. Nach kantigem Beginn folgen auf den anderen Seiten von Rap bis G-Funk Tracks, die mittlerweile Klassiker sind und mit der aktuellen Abmischung auch musikalsich den Status zeitlos erreicht haben. Die Bonus-Tracks machen Spaß, überraschen tatsächlich, sind aber vor allem eine nette Dreingabe.

Eminem The Slim Shady (20th Anniversary Expanded Edition) Universal