Wolfgang Gumprich

Gransee Die Praxis stellt die Werner-von-Siemens-Schule in den Mittelpunkt des Lernens, getreu dem Motto ihres Namensgebers: "Die Praxis ist doch erst die wahre Erkenntnisquelle". So zählt die Oberschule in Gransee insgesamt 260 Betriebe, mit denen sie Kooperationen pflegt, wie Schulleiter Dr. Reinhard Witzlau berichtet. Am Sonnabend hatte die Oberschule zum Tag der offenen Tür eingeladen, um künftige "Siemensianer" und deren Eltern zu begrüßen. Zur Freude der Lehrer fanden sich auch viele Ehemalige ein. Ein sichtbares Zeichen, dass sie weder ihre Schulzeit noch die Bildungseinrichtung vergessen haben.

Einladung zum Rundgang

Alle Fachbereiche stellten ihre Lehrmaterialien vor und präsentierten die Lerninhalte auf den interaktiven Whiteboards, von denen es in jedem Klassenraum eines gibt. "Darauf sind wir besonders stolz", sagt Witzlau und erinnerte daran, dass vor genau zehn Jahren mit der Montage der Schultafeln mit eingebautem Computer begonnen wurde und dass die Werner-von-Siemens-Schule sich als erste von der Kreidezeit im Unterricht verabschiedete: "Selbst überzeugte Anhänger der klassischen Tafel möchten die Whiteboards mit ihren unzähligen Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung mehr missen", weiß der Schulleiter.

Wo lässt sich die Ausrichtung auf die Praxis besser zeigen als in den Naturwissenschaften und im Handwerksraum? Im Chemieraum wurden durch Magnesium kleine Blitze wie beim Feuerwerk erzeugt und ein alter Silvesterscherz nachgebaut: Früher stellte man einen Mini-Zylinder auf einen feuerfesten Teller, zündete ihn oben an, nach einiger Zeit quoll daraus eine pechschwarze Wurst. Mit Zucker, Küchennatron (Backpulver), ein wenig Sand und einer feuerfesten Schüssel lässt es sich einfach nachbauen.

Direkt nebenan stand das praktische Arbeiten in der Metall- und Holzwerkstatt im Unterricht im Vordergrund. Die Schüler präsentierten unter anderem Insektenhotels und -mobile sowie Schlüsselanhänger. Der Wahlpflichtkurs "Medien und Kommunikation" stellte das Drehen und Bearbeiten von eigenen Filmen vor. Außerdem befragten die Schüler ihre "Vorgänger", die gekommen waren, mit der Video-Kamera.

Fremde Länder

Die Singegruppe "Wernis Vocals" stellte Ausschnitte ihres umfangreichen Repertoires vor. Bei der Begeisterung für die Naturwissenschaften haben es die Geisteswissenschaften eher schwer, ihre "Praxis" vorzustellen. Doch auch das gelang am Tag der offenen Tür. In Englisch konnten die jungen Besucher ihr in der Grundschule erworbenes Wissen mit einem Quiz oder beim Puzzeln unter Beweis stellen. Die "Franzosen" warben mit selbst gebackenen Crêpes und dem Geschicklichkeitsspiel Pétanque (in Deutschland als Boules bekannt). Sprachreisen nach England und Frankreich sollen die Schüler für die Nachbarländer interessieren und sie zum Spracherwerb motivieren.

Schüler als Unternehmer

Die Schülerfirma hatte den Service übernommen. In der Kantine boten die Schüler Kaffee, Kuchen oder verschiedene Salate an. Besonders angenehm vermerkten die Eltern, dass das Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum über die Ausbildungsmöglichkeiten informierte, die die jungen Menschen nach ihrem Abschluss an der Werner-von-Siemens-Schule dort haben. "Wir zeigen den Schülern Möglichkeiten zu ihrer Berufsvorstellung auf," sagt Schulleiter Witzlau. "Wir helfen ihnen auf dem Weg dahin."