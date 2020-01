dpa

Potsdam Viele Millionen Euro sind in den vergangenen Jahrzehnten im Osten an Städte und Gemeinden geflossen, um den Stadtumbau zu fördern. In der Anfangszeit bedeutete dies meist, dass das Geld auf Grund des Bevölkerungsrückgangs in den Abriss von leerstehenden Wohnungen gesteckt wurde. Schon damals hatten viele Bürger Zweifel daran, dass dies der richtige Weg sei, um ihren Ort attraktiver zu gestalten.

Inzwischen hat ein Umdenken eingesetzt, auch weil der Einwohnerschwund vielerorts gestoppt werden konnte. Die einst so verpönten Plattenbauwohngebiete werden plötzlich wieder interessant, stellte sich doch heraus, dass sie eine unerwartete Flexibiliät aufweisen. So können relativ problemlos Etagen zurückgebaut und dafür Dachterrassen angelegt werden, man kann sie kostengünstig zu Energiesparhäusern umwandeln bzw. barrierefrei gestalten.

Gerade Letzteres ist angesichts des demografischen Wandels wichtig. Und wenn man dann noch Mittel aus dem neuen Förderprogramm "Lebendige Zentren", welches es künftig geben wird, generiert, dann können ostdeutsche Innenstädte wieder belebt und aufgewertet und so auch für jüngere Leute und Familien reizvoll werden, hierzubleiben oder zurückzukehren.