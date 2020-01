Wolfgang Gumprich

Zehdenick Zehdenick. Kompositionen von Mozart, Schubert und Schumann stehen auf dem Programm eines Chorkonzerts am Sonntag, 15. März, um 17 Uhr in der Stadtkirche Zehdenick. "Der Titel unseres Projektes lautet ,Zwischen Himmel und Erde‘ und richtet sich an alle, die gerne singen", sagt Chorleiter Christian Volkmann. Es gehe um den Frühling und die Schöpfung, verrät er.