Uwe Wuttke

Berlin (MOZ) Hertha BSC war zuletzt der Angstgegner des FC Bayern München. Doch am Sonntag waren die Hauptstädter gegen einen in der zweiten Hälfte bärenstarken Rekordmeister bei der 0:4-Pleite im ausverkauften Berliner Olympiastadion chancenlos.

Hier die Partie im Check.

Die Lage:

Das Ziel der Hertha vor der Partie war wie im Heimspiel ein Punktgewinn gegen den FC Bayern. Die Hauptstädter lagen dem Rekordmeister zuletzt nur bedingt: Bayerns letzte drei Spiele bei Hertha: Zwei Remis, eine Niederlage. Diesmal kassierten die Berliner allerdings völlig verdient eine herbe Klatsche und bleiben im Tabellenkeller, während die Bayern wieder auf Platz 2 kletterten.

Die Vorgeschichte:

Nach tagelangen Diskussionen um die Gültigkeit seiner Trainerlizenz saß Hertha-Coach Jürgen Klinsmann bei den Berlinerin auf der Bank und wirbelte gewohnt engagiert in seiner Coaching-Zone. "Die letzten, bislang noch fehlenden Nachweise seiner Fortbildungsmaßnahmen sind heute durch den amerikanischen Nationalverband U.S. Soccer direkt beim DFB eingegangen", hieß es am Sonnabend vom Deutschen Fußball-Bund und der Deutschen Fußball-Liga.

Die Tore:

0:1 (60.)Thomas Müller (60.),vollendet eine Eingabe von Perisic von der linken Seite aus Nahdistanz,

02 (72.) Robert Lewandowski, Foulelfmeter nachdemLukas Klünter Leon Goretzka zu Boden reißt.

0:3 (76.) Thiago, der Spanier trifft mit rechts oben links, von der Unterkante der Latte prallt die Kugel über die Linie.

0:4 (84.) Ivan Perisic, springt höher als Klünter und köpft ein.

Die Startelf und Taktik:

Bei der Hertha fehlte mit Arne Maier nur ein potenzieller Stammspieler. Neuzugang Santiago Ascacibar stand erwartungsgemäß in der Startelf, in der auch der zuletzt angeschlagene Marvin Plattenhardt seinen Platz fand. Zudem bot Trainer Jürgen Klinsmann überraschend Jordan Torunirigha in der Innenverteidigung auf. Karim Rekik blieb auf der Bank.mit dem

Bei den Bayern stand Torjäger Robert Lewandowski nur 29 Tage nach einem Eingriff an seiner linken Leiste wieder in der Startaufstellung. Gleichwohl saßen mit dem Franzosen Corentin Tolisso und deutschen Nationalspieler Serge Gnabry nur zwei gestandene Spieler zwischen lauter jungen Talenten auf der Bank. Die Innenverteidigung nach den Ausfällen der Langzeitverletzten Lucas Hernández, Javi Martínez und Niklas Süle bildeten David Alaba und Jérôme Boateng. Die Münchner müssen zudem auf den gelbgesperrten Joshua Kimmich verzichten.

Beiden Teams spielten mit nur einem zentralen Stürmer (Selke bzw. Lewandowski) und der gewohnten Viererkette in der Abwehr sowie zwei defensiven Mittelfeldspieler und einer offensiven Dreierkette davor.

So lief die Partie:

Nach einer Anfangsviertelstunde, in der die Bayern drückten, ohne Torchancen zu erarbeiten und Hertha das Tor von Nationalschlussmann Manuel Neuer nur von Weitem sah, wurde die Partie schwungvoller. Die Berliner machten sich freier, aber die Gäste besaßen die größte Chance. Natürlich war es Lewandowski, der den Ball nach Perisic‘ Zuspiel knapp am Pfosten vorbei spitzelte (25.).

Aber die Hertha wehrte sich. Was nicht weiter schwerfiel, denn der Rekordmeister agierte mit seinen unpräzisen Verlagerungen insgesamt zu pomadig, um die kompakte Berliner Defensive um Boss Dedryck Boyata vor der Halbzeit in Schwierigkeiten zu bringen. Das Fehlen von dribbelstarken, flinken Außen wie Gnabry und dem verletzten Kingsley Coman machte sich deutlich bemerkbar. Die Zuschauer quittierten den Vortrag der Hertha mit Applaus zum Pausenpfiff.

Nach dem Wechsel änderte sich zunächst wenig. Bayern spielte Richtung Berliner Tor. Zunächst ohne Erfolg, aber das 1:0 nach einer Stunde hatte sich abgezeichnet. Glück hatte Hertha-Torwart Rune Jarstein als Lewandowski ihm den Ball aus den Händen köpfte und ins Tor schob (63.). Schiedsrichter Tobias Stieler wertete das Vorgehen des Polen per Videobeweis als Foul. Davon ließen sich die Münchener aber nicht mehr irritieren und am Ende wurde es eine herbe Klatsche für die Berliner.

Die Statistik:

Hertha BSC – Bayern München0:4 (0:0)

Hertha: Jarstein – Klünter, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt – Ascacibar, Grujic –Dilrosun , Darida (68. Wolf), Lukebakio (80. Köpke) - Selke

Leipzig: Neuer – Pavard, Boateng, Alaba, Davies – Goretzka (81. Cuisance), Thiago – Müller, Coutinho, Perisic - Lewandowski

Tore: 0:1 (60.) Müller, 0:2 (72.) Lewandowski, Foulelfmeter, 0:3 (76.) Thiago0:4 (84.)Perisic-Schiedsrichter: Stieler (Offenbach) – Zuschauer: 74 667 (ausverkauft)

So geht es weiter:

Am Sonnabend reist Hertha BSC mit dem ICE ein Stündchen, um beim VfL Wolfsburg anzutreten. Der FC Bayern empfängt derweil am Abend zum Tospiel den FC Schalke 04 in der heimischen Arena.