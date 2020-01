MOZ

Eberswalde (MOZ) Gleich sieben Hauptaufgänge im Brandenburgischen Viertel in Eberswalde sind in der Nacht zum Sonnabend mit Graffiti verunstaltet worden. An den Hauswänden fanden sich mehrere Schriftzeichen in weißer, roter, schwarzer und gelber Farbe. Wie hoch der Schaden ist, den die Schmierfinken hinterließen, ist noch unklar. Die Polizei hofft bei ihren Ermittlungen auf Hinweise von Zeugen. Wer in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 03338 3610 zu melden.