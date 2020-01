Doris Steinkraus

Gusow-Platkow Erneut haben Unbekannte am Gusower Baggersee ihr Unwesen getrieben. Das Areal wird vom Sportverein Preußen Gusow betrieben. Vereinsvorsitzender Joachim Krebs entdeckte am Sonnabend, dass Unbekannte eine Bau-Bake bis zum Eingangshäuschen des Baggersees geschleppt und mit dieser die letzten Wände mit großer Kraft zerstört haben. Immer wieder machen sich Randalierer vor allem nachts am See zu schaffen. "Anzeigen bei der Polizei sind zwecklos", sagt Krebs. Immer wieder würden Bänke zerstört, bewegliche Teile in den See geworfen und Unrat verstreut. Der Frust und das Unverständnis über solche Zerstörungswut beim Verein sind groß.