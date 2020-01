Christian Heinig

Zepernick (MOZ) Ab Dienstag, 21. Januar, ist die Eisenbahnbrücke an der Schönower Straße in Zepernick (Panketal) wegen Bauarbeiten auch für den Fußgänger- und Radfahrverkehr komplett gesperrt. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Die Vollsperrung soll bis zum 31. Januar dauern, heißt es. Zudem wies die Bahn auf Lärmbelästigungen in dieser Zeit hin.

Fußgänger und Radfahrer werden während der Vollsperrung über ein Provisorium durch das neue Bauwerk der Panke geleitet. Die entsprechende Verkehrsführung ist ausgeschildert, heißt es in der Mitteilung.

Notwendig ist die Sperrung, weil an der Brücke zwei Baumaßnahmen geplant sind. Zum einen der Ausbau des Überbaus S-Bahn, zum anderen der Abriss der alten Widerlager und der Restabbruch des Zugangsgebäudes.

Eine Umleitung für den Straßenverkehr ist eingerichtet, ebenso wie Ersatzhaltestellen für den Busverkehr.