Marco Marschall

Eberswalde Sechs Fahrten unter Alkoholeinfluss und zwei unter Einfluss von Betäubungsmitteln sind das Ergebnis einer groß angelegten Schwerpunktkontrolle der Barnimer Polizei in der Nacht zum Samstag. Überprüft wurden Fahrer in Ahrensfelde und in Eberswalde auf der B 167 in Höhe des Familiengartens. Beim 32-jähriger Fahrer eines Pkw erbrachte ein Atemalkoholvortest einen Wert von 1,19 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.

"Der Gesetzgeber ahndet solche Delikte streng", erklärt Polizeihauptkommissar Sebastian Thon. Allein eine Ordnungswidrigkeit, wie Fahren unter Betäubungsmittel ohne Ausfallerscheinungen sowie Fahren unter Alkohol zwischen 0,5 und 1,09 Promille werde mit 500 Euro Bußgeld, drei Punkten und einem Monat Fahrverbot geahndet. Verkehrsstraftaten bei Ausfallerscheinungen oder Alkoholwerten ab 1,10 Promille werden vor einem Richter verhandelt. Die gesprochenen Strafen sind demzufolge entsprechend höher.

Nach den Schwerpunktkontrollen am Freitag führte die Polizei in der Nacht zum Sonntag weitere stichprobenartige Kontrollen mit gleichem Fokus durch. Hierbei wurden im Stadtgebiet von Eberswalde drei alkoholisierte Fahrzeugführer ermittelt. Bei einem 24-jährigen Fahrer eines VW Golf wurde Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt. Ein 41-jähriger Fahrer (0,94 Promille) und ein 29-jähriger Fahrzeugführer (1,28 Promille) waren mit ihren Pkw unterwegs, obwohl sie vorher deutlich zu viel Alkohol zu sich genommen hatten. Gegen alle drei Beteiligten wurden polizeiliche Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der besagte 29-jährige Fahrer war so stark alkoholisiert, dass er seinen Führerschein sofort abgeben musste. Allen drei Personen wurde die Weiterfahrt untersagt.