Geübt: Nele Zühlke von der Musik- und Kunstschule in Schwedt vertritt am Klavier ihre Heimatstadt in Prenzlau mit Würde. © Foto: Gerd Markert/MOZ

Erfolgreich: Am Klavier holt Leonie Höffler bei Jugend musiziert einen ersten Platz. Neben etlichen Pianisten treten aber auch weitere Musiker und Sänger bei dem Wettbewerb im Konzertsaal der Kreismusikschule Uckermark gegeneinander an. © Foto: Gerd Markert/MOZ

Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Fünf Minuten zum Vorbereiten haben alle jungen Musiker und Sänger. Dann wird es ernst: Vor ihren Auftritten beim Regionalwettbewerb von Jugend musiziert in Prenzlau sind fast alle Schüler ein bisschen aufgeregt. Einige Akteure sind schon kleine Profis, anderen ist das Lampenfieber deutlich anzumerken. Am Ende können die Uckermärker Schüler aber stolz sein auf ihre Leistungen. Denn sie haben viele Preise abgeräumt. Und einige haben sogar das begehrte Ticket zum Landesentscheid nach Cottbus gelöst.

Am Samstag sind die Sänger an der Reihe. Musikschuldirektor Volker Rehberg und seine Frau Ludmilla von der Musik- und Kunstschule Johann Peter Abraham Schulz begleiten ihre Schützlinge. Zu diesem Zeitpunkt haben etliche Schüler aus der Region Angermünde und Schwedt längst beste Leistungen abgeliefert und für einige steht fest, dass sie im März in Cottbus dabei sind.

Zu den Musikern, die Schwedt beim Landesentscheid vertreten, gehört Felix Gröger von der Musik- und Kunstschule. Mit sehr guten 24 Punkten holte er mit seinem Fagott bei den Holzbläsern den ersten Preis und das Ticket für Cottbus. Bei den Blechbläsern lieferten Maja Müller, Jonathan Eichhorn und Maximilian Schulz mit ihrer Trompete ab. Mit je 23 Punkten holten sie den ersten Preis und eine Fahrkarte.

Beim Gesang holten Cala Mehnert von der Uckermärkischen Musik- und Kunstschule Friedrich Wilhelm von Redern in Angermünde sowie Antoni Staniec der Musik- und Kunstschule Schwedt in ihrer Altersklasse je 24 Punkte. Auch sie sind im März in Cottbus dabei, genauso wie Angelique Jordan, die für ihren Auftritt 23 Punkte bekam. Hannes Penkwitz (Schwedt) belegte mit 21 Punkten den ersten Platz und verpasste knapp das Ticket zum Landesentscheid. Jessie Stopsack (Schwedt) und Nina Wilke (Angermünde) belegten mit 20 Punkten einen zweiten Platz. In der Kategorie Drum Set (Pop) gab aus der Uckermark Gian-Luca Urland den Takt am Schlagwerk vor. Der Schüler der Kreismusikschule löste mit einem ersten Platz und 23 Punkten die Fahrkarte nach Cottbus. Erste Preise sicherten sich am Drum Set die Angermünder Charlie Wegner (22 Punkte) und Anton Maier (21 Punkte). Theresa Urban (20 Punkte) und Jonathan Zimmermann (18 Punkte) holten für die Musik- und Kunstschule in Angermünde weitere zweite Plätze. Ella Springer (20 Punkte) aus Angermünde holte Platz zwei mit der Violine.

Viele Pianisten sind dabei

Die meisten Nachwuchs-Musiker traten am Klavier an. Aus der Uckermark holten Kristina Otrosenko aus Schwedt und Steven Moritz von der Kreismusikschule mit 23 Punkten und ersten Plätzen auch Tickets nach Cottbus. Da ihre Altersklasse beim Landeswettbewerb nicht vertreten ist, dürfen sich Max Hryniszak aus Schwedt und Mario Hämling, der Privatunterricht bekommt, zwar über hervorragende erste Plätze mit je 23 Punkten freuen, sie fahren aber nicht nach Cottbus.

Weitere erste Plätze gingen an die Pianisten Leonie Höffler und Robert Otrosenko aus Schwedt mit je 22 Punkten. Diese Punktzahl holte auch Ha Linh Bui von der Kreismusikschule. Nele Zühlke, Emil Keller und Thao Vy Seidel sicherten sich mit je 21 Punkten erste Plätze. Keller stammt zwar aus der Uckermark, trat aber für die Musikschule Barnim an.