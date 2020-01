Jens Sell

Rüdersdorf (MOZ) Wer zur Katzenauffangstation des Tierschutzvereins Strausberg, Rüdersdorf und Umgebung – gleich hinter dem Hundesportplatz am Ende der Woltersdorfer Straße in Rüdersdorf gelegen –, kommt, hat am besten Katzenfutter, -streu, Maschendraht oder ähnliche praktische Dinge im Gepäck. So war es auch am Sonnabend zu beobachten, als weit über 100 Besucher zum Neujahrsempfang des Vereins strömten. Den gibt es seit 1991, die Katzenstation an wechselnden Standorten seit 1995, den aktuellen Vorstand wiederum seit November 2019. Vorsitzender ist Bernd Peisker, seine Stellvertreterin Beatrice Kuhn-Strübing, Schriftführerin Corinna Ritter und Schatzmeisterin Ilka Heider. Sie dankte den Besuchern für die vielen Spenden sowohl in Bargeld als auch in praktischen Dingen.

Bernd Peisker zeichnete das Ehepaar Edith und Günter Wörpel sowie den Ehrenamtler Georg Kolter mit der Ehrenmitgliedschaft im Verein aus. Bürgermeisterin Sabine Löser drückte ihre Freude darüber aus, dass es im Verein nach dem Neustart richtig gut laufe: "Hier sind nicht nur Tierschützer und Tierfreunde am Werk, sondern auch Menschenfreunde." Bernd Peisker bekam für sein Engagement vom Vorstand eine "Goldene Schippe" fürs Katzenklo überreicht und lud alle Besucher zur Mitarbeit ein: "Eine Katze hat fünf Millionen Haare auf dem Rücken, zehn Millionen auf dem Bauch und 15 Millionen Haare auf dem Sofa. Man muss sie einfach lieben!"