Jens Sell

Müncheberg (MOZ) Im vergangenen Jahr haben die Müncheberger Feuerwehrleute bei Verkehrsunfällen 29 Menschen gerettet. Für drei kam jede Hilfe zu spät. Da haben sich die beiden Todesopfer des schweren Verkehrsunfalls vor einem Jahr auf der B 1 Richtung Jahnsfelde besonders ins Gedächtnis eingegraben. Nicht so schnell vergessen wird auch der Einsatz am 4. Januar 2019, als der Pieper um 3.30 Uhr zu einer Wohnung in Vollbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Eberswalder Straße rief. Alle 40 Bewohner, besonders viele Kinder darunter, wurden dann erst einmal im Gerätehaus versorgt und verpflegt. Die Verwaltung kümmerte sich um Ersatzunterkünfte.

121 Einsätze im Jahr 2019

Die insgesamt 121 Einsätze, die der stellvertretende Stadtwehrführer Udo Lau am Freitagabend in der Stadtpfarrkirche St. Marien Revue passieren ließ, teilten sich in 33 Brände und 69 technische Hilfeleistungen auf, hinzu kamen 16 Sonstige. Bei den elf kleinen, einem mittleren und 21 großen Bränden waren zehn Wohnungsbrände, sechs Wald- und Vegetationsbrände und ein Fahrzeugbrand sowie Brände von Müll- und Papiertonnen und andere zu verzeichnen.

Bürgermeisterin Uta Barkusky (Die Linke) verwies in ihrer Ansprache darauf, dass die Einsatzzahlen nur die halbe Wahrheit sind: "Ihr seid neben euren Einsätzen ständig bestrebt, die Einsatzbereitschaft auf hohem Niveau zu halten, die Technik zu beherrschen, zu kennen, mit ihr zu üben und euer Wissen zu erweitern." Im Ergebnis des Runden Tisches, der in diesem Jahr weitergeführt werden sollte, seien ein TLF 4000 für Hermersdorf angeschafft und die Hepatitis-Impfungen begonnen worden. Auch die Kameradschaftspflege und der Beitrag zum kulturellen und gesellschaftlichen Leben in der Stadt mit ihren Ortsteilen seien hoch zu würdigen. Nicht zu vergessen die Kinder- und Jugendarbeit, bei der wesentliche Werte für das gesellschaftliche Zusammenleben vermittelt werden.

Die Kinder- und Jugendfeuerwehren der Stadt haben 62 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 15,6 Jahren, berichtete Stadtjugendwart Thomas Esbach: "Sie sind unsere künftigen Einsatzkräfte!" Die Jugendwarte der Ortswehren haben insgesamt 3300 Stunden in diesem Ehrenamt geleistet, allein 685 Stunden für die Vor- und Nachbereitung der Ausbildungen eingesetzt: "Dafür danke ich ihnen, daneben auch der Stadtwehrführung, der Stadtverwaltung und den Stadtverordneten für die Unterstützung." So kann der Feuerwehrnachwuchs eine neue Wettkampfbahn nutzen, 25 junge Feuerwehrleute waren mit im Sommercamp am Helenesee, und die Weihnachtsfeier war Höhepunkt zum Jahresende.

Von den 300 Einwohnern des Ortsteils Eggersdorf sind 27, davon fünf Frauen, aktive Einsatzkräfte, verkündete Ortswehrführer Thomas Stähr. Sieben Mitglieder sind in der Alters- und Ehrenabteilung, zwölf in der Jugendfeuerwehr. Stolz zählte Thomas Stähr die Einsatzzahlen, Ausbildungen und die Garage für den MTW auf, die zur Bilanz 2019 gehören. Und er dankte Anke Kaczmarek im Rathaus für die Hilfe.

TLF Wald in Aussicht

Für Kreisbrandmeister Sebastian Nestroy war die erste gemeinsame Jahreshauptversammlung in der Marienkirche ein Signal der Einigkeit: "Ihr seid auf dem richtigen Weg!" Er zeigte sich begeistert von der Entwicklung der Wehr und nutzte die Gelegenheit, um zu verkünden: "Es besteht berechtigte Hoffnung auf die Zuführung von vier Tanklöschfahrzeugen Wald im Landkreis. Sie werden in der Brandschutzeinheit des Landkreises für die Waldbrandbekämpfung auch überregional eingesetzt." Sebastian Nestroy zeichnete stellvertretend für den Innenminister Wilfried Rosendahl mit dem Ehrenkreuz für besondere Leistungen im Brandschutz in Silber aus.