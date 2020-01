Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) 220 Teilnehmer aus ganz Ostbrandenburg haben mehrere Tage lang den Regionalwettbewerb Nord/Ost von "Jugend musiziert" bestritten. 21 Teilnehmer aus Frankfurt waren von Donnerstag bis Sonnabend mit von der Partie – und das sehr erfolgreich. "Nur erste Preise für die Schüler der Musikschule der Stadt Frankfurt (Oder)!", freut sich Rainer Pfundstein, der seit letztem Jahr die Musikschule in der Oderstadt leitet. In Prenzlau ist er ebenso Vorsitzender des Regionalausschusses "Jugend musiziert" Nord/Ost des Landes Brandenburg gewesen.

"Ich bin einfach stolz auf unsere Mädels und Jungs. Und natürlich auch auf die Lehrer", sagt Pfundstein zufrieden. Zu Recht, schaut man sich die Ergebnisse.

Mit 24 Punkten hat sich das Streichquartett mit Lenny Ray Angermann, Josefine Stoll, Elisa Lehnert und Lucas Kubotsch zum Landeswettbewerb in Cottbus qualifiziert. Die Band "Salted Snails", das Holzbläsertrio Mathilde Major, Cecilie Stoll, Lukas Aigner sowie das Blechbläserquartett Annemarie Goral, Alma Loichen, Richard Schmolke, Janusch Karaschinski sind ebenfalls in Cottbus dabei. Genauso wie die Solisten in Gesang (Lieselotte Heinrich) und Klavier (Friedrich Milling). Weitere erste Preise haben sich Frieda Eckardt (Klavier-Solo) und das Geigenduo Kaja Hartmann und Charlotte Kaiser erspielt.

Der Sonderpreis für den jüngsten zum Landeswettbewerb delegierten Teilnehmer ging ebenfalls nach Frankfurt. Mit seiner Violine spielte sich der zehnjährige Lenny Ray Angermann in die Ohren und Herzen der Jury. "Das hat Lenny wirklich großartig hinbekommen", berichtet der Musikschulleiter Pfundstein. Außerdem lobt er die Wettbewerbsorganisation in Prenzlau – "das hat wirklich sehr gut funktioniert. Eine gelungene Veranstaltung"

Die sechs Delegationen aus Frankfurt fahren zum "Jugend musiziert"-Landeswettbewerb nach Cottbus, der vom 19. bis 21. März läuft. Um auch hier hoffentlich wieder Preise zu holen.