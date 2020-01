René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (Freier Autor) Ich war von dem Latarnia-Projekt begeistert." So empfängt Wilzon Kaufmann die Gäste im Karl-Liebknecht-Gymnasium beim Tag der offenen Tür am vergangenen Sonnabend, wenn er das deutsch-polnische Lern-Konzept erklärt.

Hunderte Frankfurter Kinder und Eltern hatten sich wie üblich Mitte Januar aufgemacht, Frankfurts größtes Gymnasium zu erkunden. Nach den Sommerferien steht für fast alle Schüler der 6. Klassen schließlich ein Schulwechsel ins Haus. Schon in seiner Grundschule wurde ihm das Projekt präsentiert, in dem deutsche und polnische Schüler zusammen lernen. "Ich fand es cool," so der Kommentar des jetzigen Siebtklässlers. Auch jetzt hat sich die Einschätzung nicht verändert. "Ich möchte gern polnisch lernen", sagt er.

Es ist jedes Mal eine Herausforderung für die neuen Schüler des Liebknecht-Gymnasiums, welche zweite Fremdsprache es denn zukünftig sein soll. Beliebt ist Polnisch. "Das gibt es allerdings nicht nur mit dem Latarnia-Projekt, sondern ist auch in einer normalen Polnisch-Klasse möglich", erklärt Lehrerin Hannelore Heinemann. Dabei ist das Latarnia-Projekt vorwiegend für die Schüler geeignet, die keine polnisch Vorkenntnisse haben.

Ebenfalls keine Vorkenntnisse braucht man im Russischunterricht. "In jedem Jahrgang haben wir auch Muttersprachler, die den anderen Schülern helfen", freut sich Russischlehrerin Karin Skowronek. Insgesamt ist die Nachfrage nach der Fremdsprache auch in diesem Jahr stabil, schätzt sie ein. "Wichtig ist, dass bei einer Schule unserer Größe die Vielfalt beim Sprachangebot erhalten bleibt", findet sie.

Mit Justin Hartung hat sie wohl in jedem Fall schon einen neuen Schüler. Das Latarnia-Projekt hat ihn nicht ganz so überzeugt, so der 12-Jährige. Mit der Oma, einer früheren Fremdsprachenlehrerin, gab es erste Versuche in der französischen Sprache. "Zu viele Akzente", so das Urteil des Sechstklässlers. Also blieb Russisch als gute Alternative. Immerhin hatten das auch schon die Eltern in der Schule.

Gleichbehandlung gefordert

Nicht nur die Fremdsprachen, sondern die gesamte Schule haben die Schulelternsprecher Katrin Blume und Thorsten Ziedek im Blick. Beide wünschen sich ganz konkret von der Stadt, dass die Schule bei Investitionen in der Ausstattung nicht immer die dritte Geige im Bunde mit dem Gauß-Gymnasium und der Sportschule spielt. "Wir fordern da eine Gleichbehandlung", sagen sie. So gibt es beim Internet-Ausbau in der Außenstelle Beckmannstraße seit Jahren keinen Fortschritt. Das Betriebssystem der Computer in der Schule ist das kostenfreie Linux, aber auch das werde nicht auf den neuesten Stand gebracht – obwohl es nichts koste. Auch für das Geld aus dem Digitalpakt vom Bund gibt es noch keinen Plan für die Schule, beklagen die Schulelternsprecher. "Wir wollen mit unserer Kritik eine positive Entwicklung anstoßen", erklärt Thorsten Ziedek an seinem Informationsstand.

Geschätzt bei Schülern werden aber nicht nur digitale Fortschritte, sondern auch die kreativen Möglichkeiten an der Schule. "Wir agieren wirklich in vielen Bereichen", sagt Kunstlehrerin Regina Pasemann. Filmprojekte, moderne Fotografie oder auch Plakataktionen stehen auf dem Stundenplan. Es macht Spaß, so Schülerin Celine Charlet.