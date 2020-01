MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Freitagabend wurde eine 36-Jährige im Lennépark überfallen. Die Frau war in Richtung Halbe Stadt unterwegs gewesen, als sich ihr ein Unbekannter von hinten näherte und plötzlich an ihrer Tasche zerrte. Im Lauf der Auseinandersetzung erhielt die 36-Jährige einen Schlag ins Gesicht, durch den sie leichte Verletzungen davon trug.

Die Tasche konnte der Täter daraufhin entreißen. Anschließend flüchtete er in unbekannter Richtung. Im Rahmen der Fahndung nach dem Räuber wurde die Tasche gefunden. Sie wird nun auf Spuren untersucht.