Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Heute werden im Landkreis Oder-Spree das letzte Mal in diesem Jahr Weihnachtsbäume eingesammelt, und zwar in Eisenhüttenstadt.

Das Kommunale Wirtschaftsunternehmen Entsorgung ist diesmal im V. und VI. Wohnkomplex sowie im Ortsteil Fürstenberg unterwegs. Angefahren werden unter anderem die Glascontainerstellplätze in der Semmelweis- und Rosenstraße, in der Poststraße, an der Mittelschleuse, in der Karl-Marx-Straße, in der Fährstraße, im Stadthafenweg, im Chopinring, An der Schleuse und in der Fürstenberger Straße.