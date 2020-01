MOZ

Lieberose (MOZ) In der Nacht zum Sonntag bemerkte ein Anwohner in Lieberose, dass im benachbarten Discounter der akustische Alarm auslöste. Als er auf seinen Balkon ging, um nachzusehen, erkannte er, dass vier unbekannte Personen wegrannten und in einen PKW stiegen.

Ihnen gelang die Flucht. Die Polizei stellte später fest, dass die Täter versucht hatten, eine Nebentür aufzuhebeln. Es blieb bei einem Versuch. Sie konnten nicht ins Gebäudeinnere gelangen.