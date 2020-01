Starke Leistung: Dennis Hansch lieferte in Görlitz nach seiner langen Verletzungspause ab. © Foto: Carola Voigt

Carola Voigt

Görlitz (MOZ) Im ersten Leistungsvergleich des Jahres wurde die Mannschaft des TSV Blau-Weiß Schwedt umgestellt. Mit Nadia Atti und Tizian Kluth erhielten zwei Sportler einen Einsatz, die sonst zumeist in der Landesliga eingesetzt werden. Außerdem stieß Dennis Hansch nach einer überstandenen Verletzung wieder zum Team.

Die bisherige Bestleistung der KG Görlitz-Zittau stand bei537 Punkten. "Somit reiste unsere Mannschaft als Tabellenführer an und war von Beginn an in der Favoritenrolle", so Schwedts Teamchef Jan Schulze.

Auch wenn die Schwedter aufgrund der Qualifikationswettkämpfe für Olympia 2020 auf den Einsatz des Junioren-Vizeweltmeisters Jon Luke Mau verzichten mussten, so stellte Schulze doch eine Mannschaft auf, die in der Lage sein sollte, die 600 Punkte zu erreichen.

Wie erwartet, schickten die Sachsen, verstärkt mit zwei tschechischen Gaststartern, ihr bestes Team ins Rennen. "Unsere Mannschaft begann den Wettkampf jedoch ruhig und konzentriert", erinnert sich Schulze. Dennis Hansch, Nadia Atti und Martin Adler starteten in der ersten Gruppe im Reißen und meisterten die ersten Versuche. Auch die zweiten Versuche schafften die Drei. "Alles lief nach Plan, ärgerlich war jedoch, dass das Trio den dritten Versuch in den Sand setzte", so Schulze. Dennis war bei 102 kg und Nadia bei 68 kg leicht unkonzentriert und dies rächte sich. Martin hingegen wirkte ausgepowert und hatte seine Höchstlast bei 120 kg erreicht.

In der zweiten Gruppe kamen Annalena Gürtler, Ken Fischer und Robert Oswald zum Einsatz. Annalena schaffte hier 80 kg und scheiterte nur knapp an ihrer Bestleistung von 84 kg. Ken hievte 128 kg und Robert 140 kg in die Höhe. Beide zeigten, dass sie nach den Deutschen Meisterschaften im Dezember wieder gut ins Training eingestiegen sind. Da sich aber alle Schwedter im Reißen einen Fehlversuch leisteten, war die Führung mit 211:193 Relativpunkten deutlich niedriger als zuvor erwartet.

In der Halbzeitpause versuchte Teamchef Jan Schulze seine Sportler mit kritischen, aber auch motivierenden Worten zu erreichen. Zunächst erfolgte der geplante Wechsel – für Nadia hob im Stoßen Tizian Kluth. Dieser zeigte mit 125, 133 und 140 kg drei gültige Hebungen und erfüllte sein Soll. Martin Adler kämpfte sich in den Wettkampf zurück und brachte drei gültige Versuche (145 kg) in die Wertung. Dennis Hansch tat es ihm gleich. Dreimal gültig standen unterm Strich 128 kg im Wettkampfprotokoll.

In der zweiten Gruppe brachten Annalena Gürtler 100 kg, Ken Fischer 160 kg und Robert Oswald 180 kg auf das Schwedter Konto. Im Stoßen stand für die Oderstädter lediglich ein Fehlversuch im Protokoll. "Alle zeigten, was sie eigentlich drauf haben", freute sich Schulze.

Am Ende stand es 590:530,6 nach Relativpunkten. Die drei Einzelzähler gingen an das TSV-Team. Schulzes Fazit lautete abschließend wie folgt: "Nach einem holprigen Beginn haben wir als Team doch in den Wettkampf gefunden und die Tabellenführung verteidigt."

Der nächste Wettkampf findet am 15. Februar wegen dem Sportlerball der Stadt Schwedt bereits ab 14 Uhr in der heimischen Külz-Sporthalle statt, denn einige Heber sind nominiert. Zu Gast ist der Athletik-Club Potsdam, der als Dritter hinter den Schwedtern steht.