Edgar Nemschok

Rüdersdorf (MOZ) Viele Jahre galt Kegeln als ein Volkssport. Doch der Trend ist weiter rückläufig und heute gibt es nur noch wenige, die sich mit diesem Sport beschäftigen und ihn noch intensiv betreiben.

"Wir haben große Sorgen, dass unser Sport schon bald ausstirbt, denn Nachwuchs gibt es kaum. Auch nach Aktionen, die wir anbieten, bei denen wir zum Beispiel Schulklassen einladen, bleibt keiner wirklich hängen. Kegel-Vereine haben stark rückläufige Mitgliederzahlen", erklärt Ingolf Polzin, vom Kreisfachverband MOL und Sportwart Bohlekegeln, am Rande der Kreiseinzelmeisterschaften in Rüdersdorf. "Früher haben wir die Meisterschaften an zwei Tagen ausgetragen. Heute sind es nur 20 Starter." Da hatten sich dann in einigen Altersklassen auch schnell die Favoritenfragen von selbst beantwortet, denn teilweise war nur ein Kegler am Start.

Auch vom Gastgeber selbst – Rüdersdorf war immer eine Hochburg des Bohlekegelns – kommen ernüchternde Zahlen. Manfred Neumann ist schon seit einer Ewigkeit mit dabei und der Vereins-Chef sagt: "In unseren besten Zeiten hatten wir weit über 100 Mitglieder. Heute sind 29 dem Sport treu geblieben." Auch nach dem großen Umbau der Anlage hatte sich das nicht geändert. Für die fast schon historische Technik, die Aufstellanlage wurde mit Druckluft betrieben, gab es eine Modernisierung. "Aus Erkner kam neue Technik und heute läuft das Aufstellen der Kegel elektrisch", erklärt Neumann, der zugleich Bahnwart ist. Die Männer des KC Glück auf spielen in der Landesliga, die Frauen in der Landesklasse.

Jetzt beginnt die Vorbereitung

Sportliches Aushängeschild der Rüdersdorfer ist derzeit Steffi Matthes, die auch als Sportwart und "Mädchen für alles" im Verein aktiv ist. Die 41-Jährige konnte jüngst ihren größten sportlichen Erfolg feiern. Bei den Landesmeisterschaften, die in Wolfsburg ausgetragen wurden, konnte sie hinter Lisa Völter vom SV Turbine Eberswalde den zweiten Platz erringen. Das Besondere dabei, es gab Silber im Dreibahnen-Wettkampf (Bohle, Classic, Schere). Für Steffi Matthes natürlich schwierig, denn sie kann nur auf ihre heimischen Bohlebahn trainieren. Mit diesem Erfolg konnte sie sich für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren, die am 22. Mai ebenfalls in Wolfsburg ausgetragen wird. "Natürlich werde ich mich gut vorbereiten", sagt sie und freut sich, dass ihr achtjähriger Sohn Ben gelegentlich ebenfalls schon einmal eine Kugel schiebt. In Rüdersdorf wurde sie auch Kreismeisterin.

Kreismeisterin wurde auch Lisa Jordan: "Ich bin heute nicht zufrieden. Die Bahn liegt mir zwar, aber die Tagesform entscheidet mit."

Spannung bei den Herren B

Richtig spannend ging es in der Altersklasse der Herren B zu. Es gewann Manfred Neumann, der seinen Heimvorteil an diesem Tag nutzen konnte. Er verwies die Rehfelder Henning Kunze, Carsten Kopprasch und Frank Krostewitz auf die Plätze. Neumann freute sich bei der Siegerehrung riesig und ergänzte: "Ich bin auch jüngst Clubmeister geworden. Das gelang mir 55 Jahre lang nicht."

Wie schwierig die Situation der Kegler derzeit ist, erklärte zum Beispiel Lutz Paschke aus Neuenhagen, der bei den Herren B Fünfter wurde. "Auch Rot-Weiß Neuenhagen hatte einmal eine starke Kegler-Riege. Davon ist kaum etwas geblieben. Unsere Abteilung hat einen Kern von knapp zehn aktiven Mitgliedern und nachdem die Anlage in der Ziegelstraße geschlossen wurde, hat der rot-weiße Kegelsport deutlich an Attraktivität verloren. Auf der Anlage im Bürgerhaus fühlen wir uns einfach nicht richtig wohl." Trotzdem will der 63-Jährige, der seit 35 Jahren Kegelsport betreibt, weitermachen. "Kegeln ist für mich ein großartiger Ausgleich zum Beruf. Ich muss immer in Bewegung bleiben."

Noch drastischer ist die Entwicklung in Buckow. Auch dort gab es eine starke Kegelabteilung. "Wir haben Concordia abgemeldet und sind nun nicht mehr im Spielbetrieb vertreten", sagt der 82-jährige Helmut Günzel. Er ist seit über 50 Jahren aktiv. Er landete bei den Herren C auf dem vierten Platz. "Dabeisein ist alles", sagte er mit einem Lächeln auf dem Gesicht.

In dieser Altersklasse gewannen zwei Rüdersdorfer. Manfred Müller holte sich Platz eins vor seinem Vereinskameraden Heinz Bollfraß. Der 80-Jährige gilt noch immer als einer der erfolgreichsten Bohlekegler der Region. Er war mehrfacher Landesmeister und und hatte in seiner Karriere zweimal Silber sowie dreimal Bronze bei Deutschen Meisterschaften gewonnen.