Edgar Nemschok

Buckow (MOZ) Die Fußballer des FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf stecken mitten in der Vorbereitung auf den Rückrundenstart der Landesliga Nord. Der wird am 22. Februar mit dem Spiel beim SSV Einheit Perleberg erfolgen. Die Männer von Trainer Dennis Schulz liegen auf dem vierten Tabellenplatz und haben auf den Spitzenreiter fünf Punkte Rückstand.

"Da ist noch alles möglich", sagt Schulz und berichtet, dass man sich intern darauf geeinigt habe, den Staffelsieg nach Buckow/Waldsieversdorf zu holen und damit den Aufstieg in die Brandenburgliga zu schaffen. "Wir absolvieren derzeit das sogenannte Grundlagentraining, also auf deutsch Kondition bolzen. Da ist der Ball auf dem Trainingsplatz im Prinzip nur Deko", sagt Danny Knofe vom Concordia-Trainerteam. Um aber das Training auch abwechslungsreich zu gestalten und die Motivation hoch zu halten, hat Concordia unlängst einen Termin mit der Box Union in Strausberg vereinbart. Ein gemeinsames Training von Boxern und Fußballern ist eine willkommene Trainingseinheit, die auch schon Fußball-Oberligist FC Strausberg oder Regionalligist FSV Union Fürstenwalde in der Strausberger Ernst-Grube-Sporthalle wahrgenommen hatten.

Härtetest Sandsack

Tobias Linder, der früher beim FC Strausberg spielte, kannte den Trainingsablauf und war auch diesmal wieder von der fachmännischen Leitung von Box-Trainer Jörg Runge begeistert. Nach einer sehr intensiven Erwärmung ging es in den Zweikampf, teilweise mit den Boxern. Im Stationsbetrieb wurden die koordinativen Fähigkeiten geprobt. Schließlich stellte sich wieder einmal der Belastungstest am Sandsack als echter Prüfstein für die momentane Fitness heraus. "Die Männer werden morgen Schmerzen haben. Sie werden Muskeln kennenlernen, die sie bis dahin noch nicht kannten", sagte Knofe, der sich als Physiotherapeut nach natürlich bestens auskennt.

"Diese Vorbereitung ist nach meiner Einschätzung, eine der härtesten, die wir erarbeitet haben", sagte Dennis Schulz. "Doch alle ziehen mit, denn wir wollen gemeinsam am großen Ziel mitarbeiten. Das ist auch das Tolle an unserer Mannschaft und unsere ganz große Stärke. Wir sind eine echte Einheit." Derzeit wird viermal in der Woche beim FC Concordia trainiert. Vorbereitungsspiele stehen auf dem Plan und gleich in der kommenden Woche ist noch ein Power-Fitnesstraing angesagt.

In Eberswalde 4:4 gespielt

Selbst vor dem Freundschaftsspiel gegen den FV Preußen Eberswalde am Sonnabend galt es für die Concordia-Fußballer eine zusätzliche Trainingseinheit zu absolvieren. Das Spiel auf dem Kunstrasenplatz des Eberswalder Westend-Stadions endete mit 4:4. Die Eberswalder hatten zur Halbzeit nach Toren von Jean-Pierre Dellerue (10.), Kohei Suzuki (26,) und Kim Schwager (43.) schon mit 3:0 in Front gelegen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schoss Bartosz Barandowski das 1:3. Der Pole wurde auch zum Mann des Tages. Ihm gelang in der zweiten Halbzeit ein Hattrick (61., 65., 67.). In der Schlussminute der Partie konnte Philip Januschowski für die Preußen zum 4:4 aus-gleichen.