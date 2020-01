Marco Marschall

Eberswalde Wie wird man eigentlich 100 Jahre alt? "Das möchte ich auch mal wissen. Das ist ganz von alleine gekommen", sagt Ruth Schulz. Am Sonntag hat ihr unter anderem Bürgermeister Friedhelm Boginski in ihrer Eberswalder Wohnung gratuliert – begeistert davon, wie klar im Kopf die Jubilarin im hohen Alter noch ist. "Da bin ich auch sehr dankbar für", sagt sie. Als eines von sieben Geschwistern stammt Ruth Schulz von der Ostsee-Insel Wollin. Drei ihrer fünf Brüder waren im Krieg geblieben. Ein weiterer Bruder starb kurz nach dem Krieg, ihre Schwester kurz zuvor. Zum letzten verbliebenen Bruder, der heute in Bremen lebt und 94 ist, hat sie noch Kontakt.

1950 kam Ruth Schulz nach Eberswalde, lernte dort ihren Mann kennen, heiratete und lebt nun bereits seit mehr als 40 Jahren allein, erzählt sie. Ihr einziger Sohn ist verstorben. Als weiterer Geburtstagsgast hatte sich der Enkel der 100-Jährigen angekündigt.