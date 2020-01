Marco Marschall

Eberswalde Genau 393 Studenten haben im Vorjahr ihren Abschluss an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung gemacht. 115 von ihnen waren der Einladung zur Absolventenfeier im Haus Schwärzetal am Freitagabend gefolgt. Unter ihnen auch Barnims Landrat Daniel Kurth. Er hat 2019 einen berufsbegleitenden Masterstudiengang Kommunalwirtschaft an der HNE abgeschlossen. "Herzlichen Glückwunsch ihnen allen. Machen Sie was draus", gab Hochschulpräsident Wilhelm-Günther Vahrson den Absolventen mit auf den Weg – wobei er einigen vielleicht bald wieder begegnet. Denn 214 der Absolventen haben zunächst ihren Bachelor in der Tasche. Ein Teil von ihnen hängt noch einen Master an der HNE dran und hat, wenn Prüfungen und Abschlussarbeiten gelingen, in zwei Jahren vielleicht erneut Gelegenheit im Haus Schwärzetal zu feiern.

Für Ella Vaas (26) und Lisa Janßen (27) ist bereits Schluss in Eberswalde. Beide gehören zu den 176 Masterabsolventinnen, beide im Bereich Nachhaltige Unternehmensführung und beide sind anschließend in den Arbeitsmarkt eingestiegen. Ella Vaas bei einer Gründungsberatung im Innovationsbereich für soziale Organisationen. Und Lisa Janßen? "Climate Kic – eine europäische Organisation, die systemische Klimainnovation vorantreibt", erklärt sie. Beide sind nun in Berlin tätig und waren auch während des Studiums zwischen Hauptstadt und Hörsaal gependelt.

Auf den zweiten Blick

Anders als Sarah-Maria Hartmann. Die 28-jährige Masterabsolventin des Faches Regionalentwicklung und Naturschutz hatte sich auch zum Wohnen für Eberswalde entschieden. Sie kommt aus Krefeld (Nordrhein-Westfalen). Ganz weit aus dem Westen, wie sie sagt. "Der erste Eindruck von Eberswalde war furchtbar", gesteht sie. Allerdings habe sie ziemlich schnell die schönen Seiten kennengelernt: die Menschen, die Uni, die Kurse. Das Studentenwohnheim im Brandenburgischen Viertel habe sich als ziemlich cooler Ort der Gemeinschaft entpuppt – Nachbarn, die sich gegenseitig besucht haben und immer wieder diese eine Frage: "Hat jemand noch ’ne Waschmarke übrig". Einen Job hat Sarah-Marie Hartmann noch nicht. Wo es sie hinverschlägt, ist noch offen. "Ich schließe Dinge gern ab und geh dann an neue Orte", sagt sie.

Die Absolventinnen machen diesmal die knappe Mehrheit aus. 55 Prozent sind Frauen. Mit Maxi Martin und Selena Dami vom Asta meldeten sich zur Feier ebenfalls zwei Frauen zu Wort und hoben das Engagement der Studierenden außerhalb der Lehre hervor. Ob als kritischer Gegenpol bei weniger nachhaltiger Hochschulpolitik oder beim Aufräumen des Schenkeschranks auf dem Stadtcampus. Da komme es nicht in erster Linie darauf an, innerhalb der Regelstudienzeit abzuschließen.

Insgesamt hat die HNE seit ihrer Neugründung vor 28 Jahren 6917 Studierende verabschiedet. Aktuell studieren 2100 Frauen und Männer an den vier Fachbereichen für Wald und Umwelt, Landschaftsnutzung und Naturschutz, Holzingenieurwesen sowie nachhaltige Wirtschaft. Bei Bachelorstudiengängen beenden sie ihr Studium in der Regel nach drei, bei Masterstudiengängen nach zwei Jahren.