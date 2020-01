Hartmut Krug

Potsdam (MOZ) Ein Erfolg war die Fernsehserie nicht, nur neun kurze Folgen wurden 1994/95 ausgestrahlt. Doch dann griffen 2018 und 2019 erst die Theater Dresden und Plauen nach Beckers Drehbüchern, jetzt entdeckte auch das Hans Otto Theater in den Texten deren komödiantisches Potential. Heraus kam engagiertes Unterhaltungstheater mit durchaus tieferem Sinn, das in Potsdam aus den eher schwachen Vorlagen gemacht wurde.

Steinheim, ein freier Fernsehmitarbeiter, wird von der ARD in den fremden Osten geschickt. Er soll ein Porträt einer Ostfamilie schaffen, war aber noch nie in der ehemaligen DDR und zeigt sich von schreiender Unkenntnis über Ostdeutschland und dessen Menschen. Leider wirkt die Figur dusselig, ja albern. Immerhin befragt Steinheim die "typische" Ostfamilie Grimm mit Neugier und gutem Willen. Und die hat viel zu bieten: vom Großvater, der sowohl in der NSDAP wie später in der SED war, über Tochter Trude, die nach ideologischer Überprüfung Lehrerin ist, "unbelastet, was immer das bedeutet", über deren Mann Benno, einst Dispatcher, nun abgewickelt und arbeitslos, aber "noch imstande, ganze Sätze zu formulieren", und einen Bruder, der aus dem Westen zurückkehrt und sich mit Pantoffeln und Kopfkissen einquartiert, bis zu Schwester Corinna, die sich gern an die FDGB-Ferienheime erinnert.

Wie Insekten unter der Lupe

Sie alle freuen sich über das Geld, das sie für ihre Mitarbeit bekommen sollen. Weshalb auch ein Schauspieler als Stasimann engagiert wird, denn Stasi muss sein, meint Steinheim. Sohn Theo schimpft derweil gegen den Fernsehdeal, bei dem sie Insekten spielen sollen, "die sich einer unter der Lupe ansehen kommt."

Auch wenn das Stück nur so vor Klischees strotzt und das szenische Geschehen oft eher an der Oberfläche surft, gelingt es Regisseur Maik Priebe, in dem beweglichen Bühnenbild von Susanne Maier-Staufen Figurenporträts mit Witz und tieferem Sinn zu zeichnen. Ärgerlich karikaturhaft geraten ist nur der Westler Steinheim, viel gestalten kann René Schwittay da nicht, während Kristin Muthwill und Jon-Kaare Koppe als Ehepaar Grimm brillieren können und sich, weil sie echte Figuren darstellen, ins Zentrum des Stückes spielen.

Es ist ein merkwürdiger Abend, der inhaltlich wie aus der Zeit gefallen wirkt. Obwohl die Fiigur des Steinheim helfen sollte, die Klischees zwischen Ost und West abzubauen, malt er sie wirkungssicher aus.

Hans Otto Theater Potsdam, wieder am 2.2., 15 Uhr, 14.2., 19.30 Uhr, 16.2., 17 Uhr. Karten Tel. 0331 98118