Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Mit dem Schwerpunkt auf den Naturwissenschaften am Gymnasium in Angermünde bewegt sich der Lehrplan ganz in der Tradition seines Namensgebers, dem weltberühmten Physiker Albert Einstein. Dass neben Physik, Chemie oder Biologie sowie Mathematik die humanistische Bildung nicht zu kurz kommt. Davon konnten sich am Wochenende künftige Schüler und deren Eltern überzeugen.

Mehr als zwei Dutzend Teams der Schüler aus den siebten Klassen führen die Besucher durch die Räume. Der Andrang am Samstagvormittag ist zwischendurch so groß, dass bald Teams aus den zwölften Klassen ihre jungen Schulkameraden unterstützen müssen. Tilo Päplow und Fabio Vesper gehören zu den Schülern, die gern Auskunft geben und sich bestens vorbereitet haben: "Mehr als 100 Jahre ist unsere Schule alt", referiert Tilo. An der Oberschule wurden ab 1916 nur Jungen unterrichtet. Aber schon ab 1922 bekamen die Jungs die ersten Klassenkameradinnen.

Aus Schüler wurde ein Lehrer

Hannes Branding ist einer der ehemaligen Schüler. Trotzdem war er am Wochenende beim Tag der offenen Tür dabei – als Lehrer. Denn dass er in Angermünde die Schulbank drückte, ist schon ein paar Jahre her. Inzwischen ist er verheiratet und seine Tochter geht in den Kindergarten. Branding kam mit seiner Frau ganz bewusst zurück in die Uckermark. Beide haben sich übrigens am Einstein-Gymnasium kennengelernt.

35 Köpfe zählt das Kollegium, stellt Schulleiterin Dr. Kerstin Hainich-Doepner vor. Dazu kommen fünf Lehramtskandidaten. Auf diese Zahl ist die Rektorin besonders stolz, zeigt es doch, dass ihr Gymnasium und die Uckermark beim Lehrernachwuchs hoch im Kurs stehen. Denn eigentlich müsste die Schule nur drei Kandidaten einstellen. Die Nachfrage aber sei sehr groß.

In den einzelnen Fachräumen werden die Besucher von den Schülern informiert. Die Lehrer halten sich an diesem Tag meist zurück, geben aber gern Auskunft, wenn sie direkt angesprochen werden oder die künftigen Schüler weitergehende Fragen beispielsweise zum Lehrplan haben. Im Physikraum erklärt Constantin Schorling wie aus Sonnenstrahlen Energie wird. Der 17-Jährige möchte gern Physik studieren, wenn er das Abitur in der Tasche hat. Für ihn ist es Ehrensache, beim Tag der offenen Tür zu unterstützen.

Maxim Lange und Sebastian Winzeler kommen in ungewöhnlicher Kleidung daher. Die Schüler der zwölften Klasse haben sich als Römer verkleidet und werben für das Latein-Angebot an der Schule. Gängig sind die Sprachen Russisch und Franzöisch. Tilo und Fabio haben sich vor einem halben Jahr für Russisch entschieden – und es bis jetzt nicht bereut.

Fachkabinette im Neubau

Großes Lob für das gute Schulklima gibt es vom stellvertretenden Sprecher des Schulelternrats. Thomas Kotzian war selbst 1995 in Angermünde Abiturient. Seine Kinder besuchen nun die Klassen sieben und neun. Ihm ist eine gute Gesprächskultur wichtig. Und die gäbe es an der Schule. Wenn jemand ein individuelles Problem habe, werde darauf sehr offen eingegangen und die Situation sachlich diskutiert, sagt er.

Die Fachkabinette für die Naturwissenschaften sind im Neubau der Schule untergebracht. Dort empfängt beispielsweise Schülerin Sarah Felgentreu (17) die Besucher. Bei ihr können Schüler und Eltern ein spannendes Experiment erleben: Die Extration der eigenen DNA aus der Mundschleimhaut. Die gibt es für alle, die sich trauen, am Ende in einem kleinen Fläschchen mit nach Hause.

Angeblich soll Mathematik keine Stärke von Albert Einstein gewesen sein. An der Schule ist Mathe schon ein Schwerpunkt. Mathelehrer Matthias Mehnert erklärt den Gästen am Samstag, wie die Schüler durch ihre Schulzeit geleitet werden. Dazu gibt es heute moderne Taschenrechner, die eigentlich spezielle Algebra-Computer sind. Mehnert sagt: "Wir vermitteln hier auch den sicheren Umgang mit dieser Technik.