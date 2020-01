Welf Grombacher

Berlin Die Verbitterung war groß. "Ich bin für dich derjenige, an den man sich in der letzten Not um Geld wendet, und dem man nörgelnde Briefe schreibt. Ich habe den Wunsch, das möchte sich mit der Zeit ändern. Wenn nicht, dann ziehe ich es vor, dich deine Sachen allein besorgen zu lassen", schreibt Hermann Hesse im November 1932 an seinen mittleren Sohn Heiner. Sein Ärger war gewaltig. "Ich mag nicht gern zu den von dir verachteten Bourgeois gehören, über die du Witze machst, während du sie anpumpst. Es ist bald soweit, dass ich es zwischen uns zum Brechen kommen lasse."

Die schöne Bocciabahn

Was aber war geschehen? Ende September hatte der mit dem Kommunismus sympathisierende Heiner seinem Vater in einem Brief vorgeworfen, er sei ein "Berufssklave und Fachsimpel wie jene Büro-Angestellten … Nicht bei Dir und in Deiner Nähe, aber in Deinem (zu Dir so maßlos schlecht passenden) gutbürgerlichen Haus (Villa) habe ich etwas von diesem Kultur-Leerlauf gespürt." Die Rede ist von der "Casa Hesse", die sich der Schriftsteller nach seinen Wünschen, finanziert durch seinen Gönner Hans Conrad Bodmer, erbauen ließ. "Es wirkte auf mich", so Heiner weiter, "niederdrückender als größter Snobismus. Und wenn Du nicht (außer Deiner Arbeit natürlich) noch eine schöne Bocciabahn abseits vom Haus unter hohen Bäumen hättest, wo man sich vor dem Teufel wie in einer Waldkapelle zurückziehen kann, dann würdest Du den Aufenthalt in Montagnola wohl ebenso schlecht ertragen wie Dein Heiner."

Zugegeben: Nur selten fliegen derart die Fetzen in dem von Michael Limberg in Zusammenarbeit mit Silver und Simon Hesse herausgegebenen Briefwechsel zwischen Hermann Hesse und seinen Söhnen Bruno und Heiner. Zumal die Korrespondenz (schon ihres Umfangs wegen) nicht vollständig publiziert wurde, sondern die Enkel eine Auswahl besorgt haben. Es ist also nicht auszuschließen, dass die ein oder andere heikle Stelle keine Freigabe zur Veröffentlichung erhalten hat. So wie das auch bei den Briefen von und an Hesses jüngsten Sohn Martin der Fall ist. Eine Begründung dafür spart das kurze Vorwort von Michael Limberg leider aus.

Trotzdem gibt der Band einen guten Einblick in die diffizilen Familienverhältnisse. Waren die drei Söhne doch nach der Trennung Hermann Hesses von seiner ersten Ehefrau Mia in unterschiedlichen Gastfamilien untergebracht. Während Martin überwiegend in der Familie des befreundeten Arztes Ringier in Kirchdorf bei Bern lebte, waren Bruno und Heiner zunächst dem Erzieher Friedrich Ambühl in Rütte unterstellt, wo es ihnen schlecht ging.

Später fand Bruno auf der Oschwand im Maler Cuno Amiet einen liebevollen Ziehvater und wurde selbst Maler, während Heiner mit Mutter Mia zunächst in die Nervenheilanstalt von Mendisio zog, später von einem Heim ins nächste kam und eine Ausbildung zum Schaufenstergestalter machte.

Es ist demnach nicht verwunderlich, wenn Bruno ein gutes Verhältnis zu seinem Vater hatte, mit ihm Malausflüge ins Tessin machte und sich mit ihm über künstlerische Fragen austauschte. Während Heiner rebellischer war und sein kritischer Unmut immer zu spüren ist.

Ein seltsamer Ton herrscht in den Briefen. Immer schwingt eine gewisse Distanz mit. Auch, wenn zu berücksichtigen ist, dass diese Form des Umgangs vor hundert Jahren zwischen Vätern und Söhnen durchaus noch üblich war. Auf der anderen Seite aber tritt Hermann Hesse seinen Kindern auch immer als liebevoller Vater entgegen, der ihnen nie sagt, was sie zu tun und zu lassen haben, sondern sie immer in die Entscheidungen mit einbezieht und ihnen alle Freiheiten lässt.

Manchmal wünscht man sich während der Lektüre der Briefe, dass die mit Fußnoten gelieferte Kommentierung ein wenig sorgsamer erfolgt wäre. Mehrmals wird erklärt, wer Goethe war, bestimmte private Erläuterungen dagegen sucht man mitunter vergebens. Alles in allem aber ist die Korrespondenz, die sich von 1920 bis zum Tod Hermann Hesses 1962 erstreckt, ein weiteres Mosaikteil seines von der Literaturwissenschaft so exzellent erschlossenen Lebens.