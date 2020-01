Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) "Was, 14 wollen kein Eisbein?!" Olaf Schröder, Vorsitzender des Handwerker-Männerchors Bad Freienwalde, ist für den Moment erschüttert. Denn bei der Jahreshauptversammlung wird Eisbein gegessen. So will es die Tradition des Handwerker-Männerchors. Wer sich partout dieser deftige Mahlzeit entzieht, bekommt Schnitzel.

52 der 86 Mitglieder haben am Sonnabend an der Jahreshauptversammlung im Restaurant und Café Olivo in Bad Freienwalde teilgenommen. Neben Bürgermeister Ralf Lehmann und Mitglieder anderer Vereine sandte die Handwerkskammer Ostbrandenburg mit Vizepräsidentin Siegrid Bohm sowie Sigrid Koppe und Nadine Hentschel eine Delegation. Schließlich gehört die Kammer seit 54 Jahren zu den Sponsoren des Ensembles

"Wir hatten 57 Zusammenkünfte – 33 Proben und zwölf Konzerte", resümierte Olaf Schröder in seinem Jahresbericht. Den ersten musikalischen Ausflug unternahm der Chor am 15. Februar zu einem befreundeten Karnevalsverein in Schwedt und im März zu einem Handwerkermarkt in Frankfurt (Oder). Beim Sängertreffen am 15. Juni habe der Handwerker-Männerchor den Staffelstab für das diesjährige Treffen der Chöre in Märkisch-Oderland übernommen. Dies werde am 13. Juni über die Bühne gehen und bildet einen der Höhepunkte des Jahres für den Verein und für die Kurstadt. "Wir erwarten zwölf bis 15 Chöre", berichtete Schröder. Die Konzerte werden an diesem Tag in der Konzerthalle und in Hof-Theater erklingen. Eine dritte Bühne werde auf der Königstraße errichtet, dafür die Straße an diesem Tag gesperrt. Die umliegenden Cafés sollen mit eingebunden werden", so der Vorsitzende. Mit der Stadtverwaltung und der Bad Freienwalde Tourismus GmbH seien erste Gespräche geführt worden.

Zudem hob Schröder die sechs Weihnachtskonzerte hervor. "Besonders herzlich aufgenommen wurden wir in den Kirchen Wollenberg und Altmädewitz", lobte Schröder. Das gesellige Leben spiegelte sich in einer Floßfahrt auf der Alten Oder und bei einem Wochenendausflug nach Bad Frankenhausen wider.

Das Konzertjahr des Ensembles beginnt in dieser Woche mit einem Auftritt im Moorbad, wo der Chor monatlich sein Können zu Gehör bringt. Wichtige Ereignisse neben dem Sängertreffen sind das Frühlingskonzert in der Konzerthalle am 15. März und der Auftritt beim 120-jährigen Jubiläum der Handwerkskammer in Frankfurt. Vom 21. bis 23. August feiert der Chor an der Weser mit den Vereinigten Chören Rinteln die 30-jährige Chorgemeinschaft. Als Vereinsheim wünsche sich der Chor die Rückkehr ins Kurtheater, so Schröder.