MOZ

Lebus (MOZ) Großer Andrang herrschte am Sonnabend zum Tag der offenen Tür in der Burgschule. Schülerlotsen, unter ihnen Greta, Kean und Timon aus der 5b, führten die Gäste durch das Haus. Stolz verwiesen sie im Klassenraum der 1b auf dessen erst vor kurzem realisierte Renovierung. Im Eingangsbereich vermittelten Mitglieder des Schulfördervereins ihr Programm zur Unterstützung der Schule. Der Lebuser Sportverein Blau-Weiß stellte in der Turnhalle vielfältige sportliche Freizeitangebote vor. Im Musikkabinett präsentierten Jylie Naumann und Nele Mildes sowie Emily Weiske und Anna Leonora Preuß von der jungen Autoren- und Illustratorengruppe "Die Oderlinge" das in einem Schreibprojekt entstandene Kinderbuch: "Oderry und der Spuk von Lebus". Eine Woche lang hatten die Schüler im Kinder- und Jugendhaus Lebus unter Anleitung von Maren Nickel, Carina Bunt und Günter Beator an Ideen und Texten eines modernen in Lebus spielenden Märchens um ein außer Rand und Band geratenes Schlossgespenst und seine Gegenspieler die Freunde eines freundlichen Oderungeheuers gearbeitet.