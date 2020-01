Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Der hat eine Zigarette, definitiv!" Sehen, einparken, abschnallen, losmarschieren – bei Ronny Köhler eine Sache von Sekunden. Der junge Mann arbeitet beim Fürstenwalder Ordnungsamt und ist an diesem sonnigen Nachmittag mit Meikel Bunsch auf der Spielplatz-Route unterwegs. "Häufig treffen sich Jugendliche nach der Schule dort, um zu rauchen und Alkohol zu trinken", sagt Köhler. Doch das verstößt gegen die Spielplatzsatzung und häufig auch gegen das Jugendschutzgesetz.

Auf dem Spielplatz am Seilerplatz hocken drei Jugendliche auf einer Bank. Einer mit Zigarette. "Den Personalausweis, bitte", fordert Köhler. 16 Jahre ist der Raucher alt. "Ist das alles, was sie an Tabak dabei haben?", fragt Köhler. "Ich habe gar nichts dabei, die Zigarette habe ich von meiner Kollegin", erwidert der Ertappte. Die Kippe landet vor der Bank, neben einem großen Spucke-Fleck. "Räum’ ich gleich weg", verspricht der 16-Jährige. Da er strafmündig ist, werde ihm ein Bußgeldbescheid ins Haus flattern, kündigt Köhler an. Ein weiteres Schreiben gehe an die Eltern. 15 bis 50 Euro würden für das Rauchen auf dem Spielplatz fällig. Ob der Jugendliche häufiger dabei erwischt wurde und die Einkommensverhältnisse, beeinflussen die Höhe.

"2020 soll das Einhalten des Jugendschutzes in den Vordergrund rücken", kündigt Ordnungsamtsleiter Christoph Malcher an. Immer wieder würden am Vormittag Kinder und Jugendliche auf Spielplätzen sitzen und die Schule schwänzen. "Wir reden mit ihnen und führen sie, ohne Gewalt anzuwenden, der Schule zu." 2019 geschah das vier Mal. "Die Dunkelziffer der Schwänzer ist höher", weiß Malcher. Auch Jugendliche, die in der Öffentlichkeit rauchen und Alkohol trinken, sollen seine Mitarbeiter stärker ins Visier nehmen. Zigaretten und Spirituosen wie Schnaps, Wodka und Alkopops dürfen Personen unter 18 Jahre weder kaufen noch konsumieren. Für Bier, Wein und Sekt gelten diese Verbote bis zum 16. Geburtstag. Flyer, auf denen Punkte des Gesetzes stehen, haben Malchers Mitarbeiter dabei.

Köhler und Bunsch sitzen längst wieder im Auto. Sie fahren am Park der Jahreszeiten vorbei – dort ist alles ruhig. Während Zehn- und Elfjährige meist einsichtig sind, sei das bei Jugendlichen manchmal anders, erzählt Köhler. "Sind sie in größerer Gruppe unterwegs, wollen sie ja vor den anderen nicht uncool sein", weiß er. "Schön sachlich bleiben", heiße es dann.

Am Goetheplatz heißt es jetzt aber erst mal: schnell sein. Drei Jugendliche versuchen dort, einen alten Weihnachtsbaum aufs Dach einer Spielanlage zu werfen. "Habt ihr zu viel Langeweile?", will der Ordnungshüter wissen. Da fegt der Wind das Gehölz schon wieder runter. "Was wäre gewesen, wenn da unten jetzt ein Kind gespielt hätte", fragt Köhler. "Tut uns leid", sagt einer der 13-Jährigen, der beim resoluten Auftritt der Rathausmitarbeiter ganz blass geworden ist. Die beiden nehmen auch hier die Personalien auf, dann eilen sie weiter.

Im Jahr 2019 hat Malchers Team insgesamt 10 067 Verstöße erfasst und bearbeitet (siehe Kasten). In diesem Jahre könnten es deutlich mehr werden. "Wir haben drei offene Stellen, die besetzt werden sollen", sagt der Leiter. Gelingt dies, sind, statt derzeit sechs, künftig neun Ordnungsamtsmitarbeiter in der Stadt unterwegs.