MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Die Messe und Veranstaltungs GmbH kann auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurückblicken", freut sich der MuV-Geschäftsführer Bernd Vorjans. Die Auslastungszahlen in allen drei Veranstaltungsorten Kleist Forum, Konzerthalle und Messegelände sind gestiegen. Als größtes deutsch-polnisches Stadtfest sei der Bunte Hering wieder einmal seinem Ruf gerecht geworden und auch die fünfwöchige Oderweihnacht erfreute sich großen Zuspruchs.

Allein der Monat Dezember bescherte dem Kleist Forum einen erneuten Besucherrekord mit 9736 Zuschauerinnen und Zuschauern (im Vorjahr 8375). Im gesamten Jahr besuchten 45 982 Gäste in 196 kulturellen Veranstaltungen das Kleist Forum. Damit konnte die Gesamtauslastung auf 74,52 Prozent gesteigert werden. Hinzu kommen zahlreiche Gäste, die an unterschiedlichen Tagungen und Vorträgen oder Feierlichkeiten in den Räumen teilgenommen haben.

Auch das Messegelände profiliert sich zunehmend als Veranstaltungsort für Comedy- und Konzertveranstaltungen mit prominenter Besetzung und ist gefragte Location für Ball- und Firmenevents. Im November und Dezember 2019 fanden hier 23 Veranstaltungen mit 16 680 Besucherinnen und Besuchern statt.

Im gesamten Jahr waren die Hallen mit 92 Veranstaltungen belegt, und es konnten rund 59 600 Gäste begrüßt werden (im Vorjahr 75 Veranstaltungen und 48 300 Gäste).