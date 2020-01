Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Geheimnis ist gut behütet gewesen. Erst beim Neujahrsempfang von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (AMEH) und der Stadt am Sonnabend hat Bürgermeister Frank Balzer bekanntgegeben, wofür in diesem Jahr gespendet werden soll. Es handelt sich um den Verein Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe.

Dieser hat das Ziel, einen internationalen Bildungscampus aufzubauen. Für 5.gespendete Euro erhalte man einen limitierten "Null-Euro-Schein" mit einem Verweis auf 70 Jahre Stadt und Werk.

Diese Scheine sorgten nach dem offiziellen Teil des Empfangs sicherlich für Gesprächsstoff, genau wie die Länge des aufgebauten Büfetts, über die so mancher staunte. Natürlich gab es auch einige Ansprachen in der Inselhalle, die an diesem Abend geteilt war. In einem Teil standen Stühle, davor gab es eine Bühne, auf der geredet wurde und auf der Cordula Hanns, eine in Eisenhüttenstadt gebürtige Schauspielerin, singend glänzen konnte. Die andere Hälfte war mit Stehtischen ausgestattet und ebenfalls einer Bühne, auf der es Musik gab.

Da es sich um einen Jubiläums-Empfang handelte, durfte ein Rückblick natürlich fehlen. Michael Bach, Arbeitsdirektor von AMEH, betonte, dass die Geschichte von Stadt und Werk beeindruckend und sogleich einmalig sei – schon wegen der zwei unterschiedlichen politischen Systeme, die mit zu dieser 70-jährigen Historie gehören. Er sei 2008 das erste Mal in der Stadt gewesen. "Die Einzigartigkeit war sofort sichtbar und spürbar", sagte er. "Heute lebe ich hier und fühle mich sehr wohl." Das Werk zähle trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Jahres zu den besten Werken in der Gruppe und habe sich "als Premiumlieferant für europäische Automobilhersteller und als Kompetenzzentrum für die Haushaltsgeräteindustrie" etabliert. "Wir werden einander brauchen. Bildung und Arbeit der Zukunft müssen neu aufeinander abgestimmt werden", betonte Bach und zeigte sich zuversichtlich, dass das gelingen kann.

Auch Frank Schulz, Vorsitzender der Geschäftsführung der ArcelorMittal Germany Holding, lobte den Standort, der mittlerweile Teil eines Weltkonzerns ist. Die hohe Anlagenverfügbarkeit und die hohe Kundenzufriedenheit würden gerade in schwierigen Zeiten den Unterschied ausmachen. Man profitiere zudem von der Facharbeiterausbildung. AMEH sei eines der wenigen gut ausgelasteten Werke in der Gruppe und eines der saubersten. Da habe man viel investiert. Der Klimaschutz bleibe aber eine der größten Herausforderungen, so wie der demografische Wandel. "Es muss uns gelingen, junge Leute hier in der Stadt zu halten", sagte Schulz. Die Voraussetzungen seien da: Bezahlbarer Wohnraum, ein breites Angebot an Kindergärten und Schulen sowie Kultur und die schöne Umgebung, das alles sei wichtig. "Stadt und Werk können mit Stolz auf 70 Jahre zurückblicken. Was da entstanden ist, kann sich sehen lassen."

Bürgermeister Frank Balzer meinte, die Stadt sei noch nie farbenfroher gewesen. Er betonte die Wichtigkeit des Regionalen Wachstumskerns, zu dem Eisenhüttenstadt und Frankfurt gehören. Von den Wirkungen der geplanten Tesla-Ansiedlung wolle man als Stadt partizipieren, da sei die Zusammenarbeit mit dem Kreis wichtig. Er verwies auf die "prekäre medizinische Versorgung" in Eisenhüttenstadt und darauf, dass man mit Guben ein Weiterbildungsnetzwerk für junge Ärzte gebildet habe. Auch die Kriminalität habe zugenommen: "Ich fordere alle auf, wachsam zu sein."

Er teilte mit, dass 2019 eine halbe Million Euro ausgegeben wurden, um gegen Vandalismus, Müll und Hundekot vorzugehen, verwies aber auch darauf, dass Millionen in die Infrastruktur von Kitas und Schulen sowie Straßen geflossen seien. "Wir gemeinsam sind Eisenhüttenstadt, wir gemeinsam sind EKO", sagte Balzer und sprach sich gegen Neid, Egoismus und Missgunst aus, "denn dann stirbt die Stadt weiter. Und das darf nicht sein."