Volkmar Ernst

Marienthal (MOZ) Die Marienthaler sind stolz auf ihre Tradition als Schifferdorf, und das seit 179 Jahren. So lange gibt es den Schiffer- oder den Schiffertraditionsverein bereits. Aktuell gehören ihm 24 Mitglieder an. Nicht alle sind Schiffer, aber die meisten entstammen alten Binnenschifferdynastien, deren Schiffe auf der Oder und Havel unterwegs waren. Vereinzelt gibt es auch heute noch Marienthaler, wie den 33-jährigen Christian Scharf, der als Schiffsführer allerdings auf dem Rhein unterwegs ist und dort einen Schubverband steuert. Das Anliegen des Vereins ist, die lange Schiffertradition Marienthals nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. So beteiligt sich der Verein mit einem Stand am Weihnachtsmarkt und am Sommerfest und richtet immer im Winter, wenn eigentlich die Flüsse zugefroren sind, den Ball aus.

