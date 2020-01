Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) "Wir als Kommune werden uns Gedanken machen müssen, alternative Finanzierungsmöglichkeiten für den Straßenbau zu suchen. Dies sollten wir in sachlicher Diskussion mit den Einwohnern erarbeiten", erklärt Olaf Schröder, Mitglied der CDU-Fraktion der Bad Freienwalder Stadtverordnetenversammlung. Die Äußerung von Detlef Malchow, Fraktionschef der Wählervereinigung 2019/FDP/WG Insel, wonach das Land "mit Zahlung des Pauschalbetrages und der sogenannten Spitzabrechnung alle Kosten für den Straßenbau begleicht und keine weiteren Finanzmittel erforderlich sind", sei "irreführend". Die Pauschale betrage etwa 200 000 Euro, der so genannte Spitzbetrag würde im besten Fall die weggefallenen Straßenausbaubeiträge der Anlieger ersetzen, so der CDU-Stadtverordnete. Stimme Malchows Auffassung, würden alle Kommunen den Straßenbau vorantreiben. Dies sei aber nicht der Fall.

Eine Anfrage der MOZ beim Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung ergab, dass die entsprechende Verordnung noch nicht in Kraft ist. "An den Ergänzungen der Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich- Verordnung vom 6. September mit den Regelungen zur Spitzabrechnung wird intensiv gearbeitet", erklärte eine Sprecherin. Die Verordnung zur Spitzabrechnung für den Fall, dass die Ausgaben einer Gemeinde über der Pauschale liegen, werde voraussichtlich im ersten Halbjahr 2020 vorliegen.