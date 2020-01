Guter Dinge: Bio-Landwirt Silvio Rademann aus Lunow-Stolzenhagen auf Stute Lucy in ihrem Winterquartier Hohensaaten © Foto: Steffen Göttmann

Steffen Göttmann

Hohensaaten (MOZ) Silvio Rademann (30) ist froh, dass Lucy den Unfall am 2. Januar unbeschadet überstanden hat. Denn der Bio-Landwirt aus Lunow bearbeitet mit zwei Pferden seine Gemüsefelder. Über Winter stehen die Tiere auf dem Grundstück des Hohensaatener Unternehmers Heinz-Günther Groth. Dieser ist froh, dass sein Pferdestall wieder genutzt wird. "Die Tiere werden bei mir artgerecht gehalten, sie stehen tagsüber auf der Koppel und über Nacht im Stall", sagt Groth, der von Kindesbeinen an den Umgang mit Pferden gelernt hat

Silvio Rademann mag gar nicht an diesen Freitagabend denken. Seine Pferde und ein Pony waren auf dem Gelände ausgebrochen. Zwei Tiere ließen sich schnell wieder einfangen. Nur Lucy blieb verschwunden. Als sie auch auf seine Rufe nicht reagierte, machte er sich auf die Suche und entdeckte sie in dem Kellerschacht. Der Boden der alten Scheune ist für Schafe gemacht, hält aber kein Pferd aus. Lucy brach ein, stand aber unversehrt im Keller. Einziger Ausweg, sie von dort unten herauszuholen, blieb die Feuerwehr (MOZ berichtete). Ortswehrführer Björn Schirmer und die Einsatzkräfte der Hohensaatener Wehr waren schnell zur Stelle, konnten das Tier aber nicht aus seiner misslichen Lage befreien. Denn es steckte in dem Schacht fest. Die Feuerwehrleute riefen die Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Bad Freienwalde mit der Drehleiter zu Hilfe. Sie vergrößerten den Schacht und hievten das Pferd mit der Drehleiter vorsichtig heraus.

"Lucy hat sich nichts getan", betont Silvio Rademann. Der 30-Jährige fühlt sich dem Pferd nicht nur emotional verbunden. Das Tier sei auch für den wirtschaftlichen Erfolg seines Betriebes von großer Bedeutung. Die zwölfjährige Stute sei ein sogenannter Mischblüter von Warm und Kaltblut. "Sie ist ein ausgebildetes Zugpferd, kann ein- und zweispännig eingesetzt werden und alle landwirtschaftlichen Arbeiten verrichten", schwärmt Silvio Rademann. Der Landwirt wohnt mit seiner Frau und zwei Kindern im Nachbardorf Lunow. Rademann führt seit 2015 einen Demeter-Betrieb und hat 15 Hektar Land, unter anderem im Nationalpark "Unteres Odertal" gepachtet, auf dem er Getreide und Gemüse anbaut.

Gerade für den Anbau des Gemüses sei das Pferd besonders geeignet, weil es den Boden weniger verdichtet als ein Traktor. Rademann pflügt seine Gemüsefelder mit Pferden, macht sie fertig für die Saat und pflegt sie, wenn die Pflanzen bereits sprießen. Besonders dann lohne sich der Einsatz mit Pferd, weil es nichts kaputt macht. Rademann beliefert einen Bio-Großmarkt in Berlin sowie Bio-Läden in Eberswalde und Angermünde.

"Ich bin mit Pferden aufgewachsen", berichtet Rademann, der aus Pehlitz am Parsteiner See stammt. Er habe an einer anthroposophischen Landwirtschaftsschule studiert und schon immer mit Pferden arbeiten wollen.

In Vergessenheit geraten

1000 Jahre hätten Bauern mit dem Pferd auf dem Feld gearbeitet. "Die vergangenen 50 bis 60 Jahre, in denen hauptsächlich maschinell gearbeitet wurde, haben ausgereicht, dass die Arbeit mit Pferden in Vergessenheit geraten ist", erläutert der Landwirt. "Die Arbeit mit Pferden erdet einen", fügt er hinzu. Wer Pferd und Pflug folgt und die Erde aufbricht, nehme er einen besonderen Geruch wahr

Silvio Rademann bearbeitet nur die Gemüsefelder, die ein Drittel seines Hofs ausmachen, mit dem Pferd. Für die Getreidefelder kommt auch er nicht an der maschinellen Bearbeitung vorbei, damit die Familie von dem Betrieb leben kann. Kindern will er den Umgang mit Pferden zeigen.