Hrvoje Miloslavic

Fürstenwalde (MOZ) Robert Meldt, Projektkoordinator für das Quartiersmanagement Nord, quittiert Ende Januar seinen Dienst. Seit April 2019 war der 35-jährige gebürtige Stuttgarter als Vertretung für Anja Stahl im Quartiersmanagement des Caritasverbandes tätig.

Im Gespräch mit der MOZ zog Meldt eine insgesamt positiv Bilanz. Seine Kernaufgabe habe darin bestanden, als Schnitt- und Koordinierungsstelle für Bewohner, Institutionen, Vereine und ehrenamtliche Kräfte zu fungieren. Ein wichtiges Anliegen sei ihm stets gewesen, Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, zu aktivieren und zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den nördlichen Teilen der Stadt zu motivieren. Die vielen Brachflächen sowie das Problem der Vermüllung nennt Meldt als größere Herausforderungen seiner Tätigkeit.

Er werde gute Erinnerung zurückbehalten, versichert der 35-Jährige. Seine alten Kontakte und der Wohnsitz in Fürstenwalde würden bestehen bleiben, kündigt Meldt an. Im Februar bleibt die Stelle zunächst vakant. Im März wird Anja Stahl nach ihrer Babypause sie wieder in Teilzeit besetzen.