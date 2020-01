Jörg Hanisch, Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Kommen Sie mal alle ran hier! Wir beißen nicht", schallt es am Sonnabendvormittag vom Grundstück der Familie Pagel in Neuzelle auf die Straße herüber. Auf dem Hof versammelt sich gerade die gesamte Zampererschar aus dem Teil des Ortes, der früher Schlaben hieß.

"Hier machen wir schon immer unser Gruppenfoto", erzählt Ramon Bursch, der als Echse unterwegs ist und zu einer größeren Gruppe gehört, die die Fastnacht in diesem Jahr vorbereitet hat. 20 Jahre zampern die Schlabener Neuzeller nun schon – mit großer Leidenschaft.

"Wir haben das aus Wellmitz mitgebracht, da gab es das schon immer", erinnert sich Hans-Wilhelm Richter, während im Hintergrund durchs Megafon gerufen wird: "Die Schlabener Fastnacht lebe hoch!" Nach ein paar Tänzchen zur Musik von Jochens Jungs und ein paar stärkenden Häppchen geht die Reise weiter aufs nächste Grundstück. Schließlich muss für die Kreschke am kommenden Wochenende, die übrigens in Bomsdorf stattfindet, noch einiges gesammelt werden: Eier, Speck, Mehl ... "Es macht einfach Spaß", schwärmt Rosi, die in einem Minions-Kostüm steckt. Hier sehe man viele Leute wieder, könne mit ihnen reden und feiern – was im Alltag viel zu kurz komme.

Auch die Brieskower und Finkenheerder sind am Wochenende auf den Beinen gewesen, um dem Winter den Garaus zu machen. Gleich an zwei Tagen wird dort traditionell gezampert. "Vor langer Zeit waren wir in Wiesenau dabei, dann wollten wir so etwas selbst machen. Man muss sich ganz einfach auf diese Tradition einlassen können", meint Hans Frohnsdorf, kurz bevor sich der Zug zum ersten Haus von Seidls Bierstube in Bewegung setzt. Gutgelaunt zieht die Truppe mit Musikwagen los und sammelt für die Kreschke am 25. Januar im Bürgersaal. Erst sind Oberbrieskow und Unterbrieskow dran und am kommenden Sonnabend klingeln Bär, Hexe, Krankenschwester, Clown und alle die anderen Faschingsgeister an den Türen in Finkenheerd.

Als 1982 der Finkenheerder Fastnachtsclub (FFC) gegründet wurde, wollte man keinen Rheinischen Abklatsch der Karnevalsgebräuche, sondern setzte bewusst auf traditionelles Brauchtum der Region. "Das beim Zampern gespendete Geld wird vom Finkenherder Fastnachtsclub für die Stützung der Fastnachtskarten der Kinder und Rentner verwendet", sagt Mario Rückert, der Vorsitzende des FFC. Die Veranstaltungen finden wie gehabt in der Turnhalle statt, und zwar vom 5. bis zum 7. März. Der Kartenvorverkauf für den Ü60-Fastnachtsball, die Kinderfastnachtsparty und den Fastnachtsball ist am 26. Januar im Foyer des Gemeindezentrums.